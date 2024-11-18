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СМИ: Байден забрел в тропический лес Амазонки - 18.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Байден забрел в тропический лес Амазонки
СМИ: Байден забрел в тропический лес Амазонки - 18.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байден забрел в тропический лес Амазонки
Президент Соединенных Штатов Джо Байден после выступления на саммите G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, говорится в... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:49+0300
2024-11-18T16:49+0300
политика
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден после выступления на саммите G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, говорится в материале британского издания Telegraph."Джо Байден забрел в тропический лес Амазонки после того, как произнес речь, предупреждающую об опасности изменения климата", — сказано в публикации.В тексте также отмечается, что американский лидер был одет в голубую рубашку с открытым вырезом, темные брюки в своих фирменных солнцезащитных очках Aviator. После своего выступления глава Белого дома развернулся от трибуны и направился в сторону леса.Байден принимал участие в гонке на пост президента США в 2025 году, однако позднее отказался от участия и передал свое место вице-президенту США Камале Харрис.
https://1prime.ru/20241118/bayden-852887456.html
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
16:49 18.11.2024
 
СМИ: Байден забрел в тропический лес Амазонки

Telegraph: Байден развернулся и ушел в джунгли после выступления

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден после выступления на саммите G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, говорится в материале британского издания Telegraph.
"Джо Байден забрел в тропический лес Амазонки после того, как произнес речь, предупреждающую об опасности изменения климата", — сказано в публикации.
В тексте также отмечается, что американский лидер был одет в голубую рубашку с открытым вырезом, темные брюки в своих фирменных солнцезащитных очках Aviator. После своего выступления глава Белого дома развернулся от трибуны и направился в сторону леса.
Байден принимал участие в гонке на пост президента США в 2025 году, однако позднее отказался от участия и передал свое место вице-президенту США Камале Харрис.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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ПолитикаСШАДжо Байден
 
 
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