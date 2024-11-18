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Обученные Францией солдаты ВСУ прибудут на Украину, заявили в Париже - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Обученные Францией солдаты ВСУ прибудут на Украину, заявили в Париже
Обученные Францией солдаты ВСУ прибудут на Украину, заявили в Париже - 18.11.2024, ПРАЙМ
Обученные Францией солдаты ВСУ прибудут на Украину, заявили в Париже
Примерно через несколько дней 2 300 украинских солдат, прошедших обучение во Франции, вернутся на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T13:43+0300
2024-11-18T13:43+0300
спецоперация на украине
франция
военные
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Примерно через несколько дней 2 300 украинских солдат, прошедших обучение во Франции, вернутся на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро."Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады "Анна Киевская", которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развертывания на фронте", - заявил министр в рамках Совета глав МИД ЕС.Он отметил, что Франция завершила подготовку 2,3 тысячи украинских военнослужащих, включая батальоны, инженерные и артиллерийские корпуса, а также подразделения разведки и наблюдения.Россия отмечала, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
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франция, военные
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, военные
13:43 18.11.2024
 
Обученные Францией солдаты ВСУ прибудут на Украину, заявили в Париже

Барро: обученные Францией солдаты ВСУ через несколько дней прибудут на Украину

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Примерно через несколько дней 2 300 украинских солдат, прошедших обучение во Франции, вернутся на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады "Анна Киевская", которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развертывания на фронте", - заявил министр в рамках Совета глав МИД ЕС.
Он отметил, что Франция завершила подготовку 2,3 тысячи украинских военнослужащих, включая батальоны, инженерные и артиллерийские корпуса, а также подразделения разведки и наблюдения.
Россия отмечала, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯвоенные
 
 
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