https://1prime.ru/20241118/frantsiya-852888301.html

Обученные Францией солдаты ВСУ прибудут на Украину, заявили в Париже

Обученные Францией солдаты ВСУ прибудут на Украину, заявили в Париже - 18.11.2024, ПРАЙМ

Обученные Францией солдаты ВСУ прибудут на Украину, заявили в Париже

Примерно через несколько дней 2 300 украинских солдат, прошедших обучение во Франции, вернутся на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T13:43+0300

2024-11-18T13:43+0300

2024-11-18T13:43+0300

спецоперация на украине

франция

военные

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Примерно через несколько дней 2 300 украинских солдат, прошедших обучение во Франции, вернутся на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро."Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады "Анна Киевская", которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развертывания на фронте", - заявил министр в рамках Совета глав МИД ЕС.Он отметил, что Франция завершила подготовку 2,3 тысячи украинских военнослужащих, включая батальоны, инженерные и артиллерийские корпуса, а также подразделения разведки и наблюдения.Россия отмечала, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.

https://1prime.ru/20241118/bezumie-852883790.html

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франция, военные