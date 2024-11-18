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На рынке появился обновленный Geely Coolray за 1,24 миллиона рублей

На рынке появился обновленный Geely Coolray за 1,24 миллиона рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ

На рынке появился обновленный Geely Coolray за 1,24 миллиона рублей

На китайском рынке появилась обновленная модель Geely Coolray L. Его цена начинается от 90−97 тысяч юаней, что составляет примерно 1,24−1,34 миллиона рублей. Об | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:21+0300

2024-11-18T17:21+0300

2024-11-18T17:21+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На китайском рынке появилась обновленная модель Geely Coolray L. Его цена начинается от 90−97 тысяч юаней, что составляет примерно 1,24−1,34 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Motor.Отмечается, что сейчас идут предпродажи Geely Coolray L. Полноценный запуск продаж намечен на конец ноября. Производитель позиционирует обновленную модель как принадлежащую к сегменту Luxury. На это указывает буква L в названии. По данным издания, основным новшеством в салонеGeely Coolray L является центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма. Он функционирует на процессоре Е02, который установлен вместо используемого ранее сдвоенного моноблока. Приборная панель стала цифровой с диагональю 8,8 дюйма. Появился и еще один вариант оформления интерьера в оттенках серого. По центру рулевого колеса добавили обновленную эмблему Geely.Также отмечается, что радиаторная решетка новой модели отличается от устанавливаемой на российской версии Coolray. В ее нижней части есть горизонтальные черные планки. Верхнюю часть визуально отделили вставкой, которая аналогична цвету кузова. Кроме того, спереди добавили матовые серые молдинги, которые обрамляют ампер. При этом соответствующие L-образные элементы установили и на корме.Силовые характеристики в обновленной модели менять не стали. Она оснащена турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 181 лошадиная сила (290 Нм), пишет издание. В паре с ним работает семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

https://1prime.ru/20241117/avtomobil-852875163.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автомобили geely, китайские авто, внедорожники