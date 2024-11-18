https://1prime.ru/20241118/kurs-852897249.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 ноября - 18.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,95 копейки - до 13,7597 рубля, курс доллара - на 5,41 копейки, до 99,9430 рубля,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:00+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,95 копейки - до 13,7597 рубля, курс доллара - на 5,41 копейки, до 99,9430 рубля, курс евро - на 24,66 копейки, до 105,4606 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, курсы валют, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 ноября
ЦБ: курс юаня 19 ноября — 13,66 рубля, доллара — 99,02 рубля, евро 104,5 рубля
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,95 копейки - до 13,7597 рубля, курс доллара - на 5,41 копейки, до 99,9430 рубля, курс евро - на 24,66 копейки, до 105,4606 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Рубль теряет против юаня на Мосбирже на фоне геополитической волатильности