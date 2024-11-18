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Минсельхоз утвердил общий допустимый улов во внутренних водоемах

Минсельхоз утвердил общий допустимый улов во внутренних водоемах - 18.11.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз утвердил общий допустимый улов во внутренних водоемах

Министерство сельского хозяйства России утвердило общий допустимый улов (ОДУ) в реках, озерах и водохранилищах в России на следующий год, следует из приказа... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T19:39+0300

2024-11-18T19:39+0300

2024-11-18T19:39+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России утвердило общий допустимый улов (ОДУ) в реках, озерах и водохранилищах в России на следующий год, следует из приказа ведомства от 7 ноября 2024 года. "Приказом Министерства сельского хозяйства России утвержден общий допустимый улов во внутренних водах - в реках, озерах и водохранилищах на 2025 год. ОДУ будет распределяться по видам квот: для промышленного лова, в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, нужд аквакультуры, любительской рыбалки, научных исследований", - говорится в сообщении. Согласно документу, в Астраханской области ОДУ ряда видов будет сокращен: в Волге и ее водотоках можно будет добыть 1810 тонн леща (в 2024 году ОДУ составлял 2000 тонн), 700 тонн сазана (в 2024 году - 900 тонн), 1300 тонн сома пресноводного (в 2024 году - 1400 тонн); ОДУ леща, щуки, белуги, осетра русского, стерляди останутся без изменений. В Карелии увеличится показатель общего допустимого улова судака в Ладожском озере – со 150 до 170 тонн, говорится в сообщении. В Приморском крае ОДУ ряда видов вырастет: в озере Ханка разрешено будет добыть 130 тонн сазана (в 2024 году ОДУ составлял 125 тонн), 80 тонн карася (в 2024 - 70 тонн), 40 тонн щуки (в 2024 году - 35 тонн), 35 тонн сома пресноводного (в 2024 году - 30 тонн), 65 тонн краснопера монгольского (в 2024 году - 55 тонн), 100 тонн толстолобиков (в 2024 году ОДУ составлял 80 тонн), следует из приказа. В Республике Саха (Якутия) ОДУ ряпушки в реке Лена составит 447 тонн (в 2024 году ОДУ составлял 410 тонн), а в реке Яна – 382 тонны (в 2024 году - 410 тонн), в Колыме можно будет выловить 138,5 тонн сига (в 2024 году ОДУ - 124 тонны), а в реке Яна – 55,6 тонн (в 2024 году - 57 тонн), говорится в документе.

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россия, минсельхоз рф, рыбная промышленность, рыбалка