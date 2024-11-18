https://1prime.ru/20241118/minselkhoz-852899911.html
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов во внутренних водоемах
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов во внутренних водоемах - 18.11.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов во внутренних водоемах
Министерство сельского хозяйства России утвердило общий допустимый улов (ОДУ) в реках, озерах и водохранилищах в России на следующий год, следует из приказа... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T19:39+0300
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2024-11-18T19:39+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России утвердило общий допустимый улов (ОДУ) в реках, озерах и водохранилищах в России на следующий год, следует из приказа ведомства от 7 ноября 2024 года. "Приказом Министерства сельского хозяйства России утвержден общий допустимый улов во внутренних водах - в реках, озерах и водохранилищах на 2025 год. ОДУ будет распределяться по видам квот: для промышленного лова, в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, нужд аквакультуры, любительской рыбалки, научных исследований", - говорится в сообщении. Согласно документу, в Астраханской области ОДУ ряда видов будет сокращен: в Волге и ее водотоках можно будет добыть 1810 тонн леща (в 2024 году ОДУ составлял 2000 тонн), 700 тонн сазана (в 2024 году - 900 тонн), 1300 тонн сома пресноводного (в 2024 году - 1400 тонн); ОДУ леща, щуки, белуги, осетра русского, стерляди останутся без изменений. В Карелии увеличится показатель общего допустимого улова судака в Ладожском озере – со 150 до 170 тонн, говорится в сообщении. В Приморском крае ОДУ ряда видов вырастет: в озере Ханка разрешено будет добыть 130 тонн сазана (в 2024 году ОДУ составлял 125 тонн), 80 тонн карася (в 2024 - 70 тонн), 40 тонн щуки (в 2024 году - 35 тонн), 35 тонн сома пресноводного (в 2024 году - 30 тонн), 65 тонн краснопера монгольского (в 2024 году - 55 тонн), 100 тонн толстолобиков (в 2024 году ОДУ составлял 80 тонн), следует из приказа. В Республике Саха (Якутия) ОДУ ряпушки в реке Лена составит 447 тонн (в 2024 году ОДУ составлял 410 тонн), а в реке Яна – 382 тонны (в 2024 году - 410 тонн), в Колыме можно будет выловить 138,5 тонн сига (в 2024 году ОДУ - 124 тонны), а в реке Яна – 55,6 тонн (в 2024 году - 57 тонн), говорится в документе.
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россия, минсельхоз рф, рыбная промышленность, рыбалка
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, рыбная промышленность, рыбалка
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов во внутренних водоемах
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов во внутренних водоемах на 2025 год
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России утвердило общий допустимый улов (ОДУ) в реках, озерах и водохранилищах в России на следующий год, следует из приказа ведомства от 7 ноября 2024 года.
"Приказом Министерства сельского хозяйства России утвержден общий допустимый улов во внутренних водах - в реках, озерах и водохранилищах на 2025 год. ОДУ будет распределяться по видам квот: для промышленного лова, в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, нужд аквакультуры, любительской рыбалки, научных исследований", - говорится в сообщении.
Согласно документу, в Астраханской области ОДУ ряда видов будет сокращен: в Волге и ее водотоках можно будет добыть 1810 тонн леща (в 2024 году ОДУ составлял 2000 тонн), 700 тонн сазана (в 2024 году - 900 тонн), 1300 тонн сома пресноводного (в 2024 году - 1400 тонн); ОДУ леща, щуки, белуги, осетра русского, стерляди останутся без изменений.
В Карелии увеличится показатель общего допустимого улова судака в Ладожском озере – со 150 до 170 тонн, говорится в сообщении.
В Приморском крае ОДУ ряда видов вырастет: в озере Ханка разрешено будет добыть 130 тонн сазана (в 2024 году ОДУ составлял 125 тонн), 80 тонн карася (в 2024 - 70 тонн), 40 тонн щуки (в 2024 году - 35 тонн), 35 тонн сома пресноводного (в 2024 году - 30 тонн), 65 тонн краснопера монгольского (в 2024 году - 55 тонн), 100 тонн толстолобиков (в 2024 году ОДУ составлял 80 тонн), следует из приказа.
В Республике Саха (Якутия) ОДУ ряпушки в реке Лена составит 447 тонн (в 2024 году ОДУ составлял 410 тонн), а в реке Яна – 382 тонны (в 2024 году - 410 тонн), в Колыме можно будет выловить 138,5 тонн сига (в 2024 году ОДУ - 124 тонны), а в реке Яна – 55,6 тонн (в 2024 году - 57 тонн), говорится в документе.
Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов