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Цены на нефть ускорили рост до трех процентов

Цены на нефть ускорили рост до трех процентов - 18.11.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост до трех процентов

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T19:11+0300

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2024-11-18T19:11+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.03 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,89%, до 73,09 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,94%, до 68,93 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,5-0,7%. В понедельник инвесторы оценивают геополитические риски. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Пусть… проблемы со спросом остаются основой "медвежьих" настроений, сегодня они могут отойти на второй план, поскольку в центре внимания находятся геополитические события", - сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин (Rebecca Babin). По ее словам, новости вызывают беспокойство на нефтяном рынке, поскольку они могут означать потенциальное вовлечение США в конфликт, а также потенциальный риск для российских энергетических активов.

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нефть, биржевые торги, brent