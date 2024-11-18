https://1prime.ru/20241118/paranoyya-852880878.html

"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ

"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ

Решение действующего американского президента о разрешении ударов западными дальнобойными ракетами по российским территориям является политической паранойей,... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T09:34+0300

2024-11-18T09:34+0300

2024-11-18T09:34+0300

спецоперация на украине

джо байден

украина

россия

ракетные удары

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – ПРАЙМ. Решение действующего американского президента о разрешении ударов западными дальнобойными ракетами по российским территориям является политической паранойей, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на заявления СМИ о перспективах ударов Украины "вглубь" России, заявил, что "ракеты скажут сами за себя". "Подобное решение находится за пределами реальности и здравого смысла", - подчеркнул Смирнов в беседе с новостным агентством РИА Новости, добавив, что таким образом США способствуют только эскалации конфликта."При этом Россия продолжит достижение своих стратегических целей", - заключил он.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.

https://1prime.ru/20241118/rakety-852880218.html

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джо байден, украина, россия, ракетные удары