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"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241118/paranoyya-852880878.html
"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ
"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ
Решение действующего американского президента о разрешении ударов западными дальнобойными ракетами по российским территориям является политической паранойей,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:34+0300
2024-11-18T09:34+0300
спецоперация на украине
джо байден
украина
россия
ракетные удары
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – ПРАЙМ. Решение действующего американского президента о разрешении ударов западными дальнобойными ракетами по российским территориям является политической паранойей, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на заявления СМИ о перспективах ударов Украины "вглубь" России, заявил, что "ракеты скажут сами за себя". "Подобное решение находится за пределами реальности и здравого смысла", - подчеркнул Смирнов в беседе с новостным агентством РИА Новости, добавив, что таким образом США способствуют только эскалации конфликта."При этом Россия продолжит достижение своих стратегических целей", - заключил он.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
https://1prime.ru/20241118/rakety-852880218.html
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джо байден, украина, россия, ракетные удары
Спецоперация на Украине, Джо Байден, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетные удары
09:34 18.11.2024
 
"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ

Смирнов: решение Байдена об ударах территориям России является политической паранойей

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – ПРАЙМ. Решение действующего американского президента о разрешении ударов западными дальнобойными ракетами по российским территориям является политической паранойей, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на заявления СМИ о перспективах ударов Украины "вглубь" России, заявил, что "ракеты скажут сами за себя".
"Подобное решение находится за пределами реальности и здравого смысла", - подчеркнул Смирнов в беседе с новостным агентством РИА Новости, добавив, что таким образом США способствуют только эскалации конфликта.
"При этом Россия продолжит достижение своих стратегических целей", - заключил он.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Последний шаг". На Западе сделали страшный прогноз после решения Байдена
09:11
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
 
Спецоперация на УкраинеДжо БайденУКРАИНАРОССИЯракетные удары
 
 
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