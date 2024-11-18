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Объем выдачи потребкредитов в России упал почти на 25%

Объем выдачи потребкредитов в России упал почти на 25% - 18.11.2024, ПРАЙМ

Объем выдачи потребкредитов в России упал почти на 25%

Объем выданных потребительских кредитов в РФ в октябре сократился на 24,8% по сравнению с сентябрем - до 320,8 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T13:02+0300

2024-11-18T13:02+0300

2024-11-18T13:02+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Объем выданных потребительских кредитов в РФ в октябре сократился на 24,8% по сравнению с сентябрем - до 320,8 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в октябре 2024 года составило 2,11 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 20,3% (в сентябре 2024 года - 2,64 миллиона единиц)", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее - на 25% (в январе 2024 года – 2,81 миллиона кредитов). "Снизился в октябре 2024 года и объем выданных потребкредитов, который составил 320,8 миллиарда рублей. За месяц данный показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года - 426,8 миллиарда рублей)", - добавляется там. В региональном разрезе наибольшее количество выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в октябре было отмечено в Москве (124,5 тысячи), Московской области (102,3 тысячи), Краснодарском крае (82,7 тысячи), а также в Свердловской (69,7 тысячи) и Ростовской (68,4 тысячи кредитов) областях. Также, согласно данным НБКИ, наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных потребкредитов (также среди 30 лидеров) в октябре по сравнению с сентябрем была зафиксирована в Оренбургской (-23,8%), Новосибирской (-23,4%), Тюменской (-23,3%) и Кемеровской (-22,8%) областях, а также в Татарстане (-22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22% соответственно. "Осенью сокращение выдачи потребительских кредитов существенно ускорилось. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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россия, нбки, кредит