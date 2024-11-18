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Сенатор рассказал об успехах российских систем ПВО в уничтожении ракет США
Сенатор рассказал об успехах российских систем ПВО в уничтожении ракет США - 18.11.2024, ПРАЙМ
Сенатор рассказал об успехах российских систем ПВО в уничтожении ракет США
Проигравшие президентские выборы демократы в Штатах намерены "хлопнуть дверью", поставив мир на порог Третьей мировой войны, считает сенатор от Донецкой... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:07+0300
2024-11-18T16:07+0300
2024-11-18T16:07+0300
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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Проигравшие президентские выборы демократы в Штатах намерены "хлопнуть дверью", поставив мир на порог Третьей мировой войны, считает сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. "Что касается дальнобойных американских ракет, наши системы ПВО с успехом их уничтожают уже не первый год", - подчеркнул он в своем Telegram-канале. Так, отметил он, обладающий ядерным оружием Вашингтон проводит безответственную политику, претендуя при этом на мировое главенство. Однако недальновидные и безответственные решения Байдена, а также растрата средств американских налогоплательщиков не принесли Киеву никаких результатов.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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пво, сша, джо байден, россия
Вооружения, ПВО, США, Джо Байден, РОССИЯ
Сенатор рассказал об успехах российских систем ПВО в уничтожении ракет США
Волошин: системы ПВО России успешно уничтожают дальнобойные ракеты США не первый год
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Проигравшие президентские выборы демократы в Штатах намерены "хлопнуть дверью", поставив мир на порог Третьей мировой войны, считает сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
"Что касается дальнобойных американских ракет, наши системы ПВО с успехом их уничтожают уже не первый год", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Так, отметил он, обладающий ядерным оружием Вашингтон проводит безответственную политику, претендуя при этом на мировое главенство. Однако недальновидные и безответственные решения Байдена, а также растрата средств американских налогоплательщиков не принесли Киеву никаких результатов.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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