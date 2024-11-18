https://1prime.ru/20241118/rakety-852889107.html

В США назвали три проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России

В США назвали три проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ

В США назвали три проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России

Вооруженные силы Украины могут получить ограниченное число ATACMS, которое "не приведет к мгновенным изменениям на поле боя", говорится в материале CNN. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T14:11+0300

2024-11-18T14:11+0300

2024-11-18T14:11+0300

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джо байден

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут получить ограниченное число ATACMS, которое "не приведет к мгновенным изменениям на поле боя", говорится в материале CNN.Согласно изданию, позиция США по снятию ограничений на использование американских ракет ATACMS Украиной имеет несколько проблем. Во-первых, количество доступных ракет для Украины ограничено, поэтому разрешение на их использование для ударов на российскую территорию не будет иметь значимого эффекта на поле боя.Во-вторых, стоимость этих ракет гораздо выше стоимости уже используемых украинцами беспилотников, которые также могут наносить удары вглубь России.Кроме того, решение США снять ограничения на использование ATACMS может быть провокационным и вызвать ответные меры со стороны России, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241118/bayden-852887456.html

сша

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сша, джо байден, ракетные удары