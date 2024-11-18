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В США назвали три проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
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В США назвали три проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России
В США назвали три проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
В США назвали три проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России
Вооруженные силы Украины могут получить ограниченное число ATACMS, которое "не приведет к мгновенным изменениям на поле боя", говорится в материале CNN. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:11+0300
2024-11-18T14:11+0300
вооружения
сша
джо байден
ракетные удары
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут получить ограниченное число ATACMS, которое "не приведет к мгновенным изменениям на поле боя", говорится в материале CNN.Согласно изданию, позиция США по снятию ограничений на использование американских ракет ATACMS Украиной имеет несколько проблем. Во-первых, количество доступных ракет для Украины ограничено, поэтому разрешение на их использование для ударов на российскую территорию не будет иметь значимого эффекта на поле боя.Во-вторых, стоимость этих ракет гораздо выше стоимости уже используемых украинцами беспилотников, которые также могут наносить удары вглубь России.Кроме того, решение США снять ограничения на использование ATACMS может быть провокационным и вызвать ответные меры со стороны России, заключили в издании.
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сша, джо байден, ракетные удары
Вооружения, США, Джо Байден, ракетные удары
14:11 18.11.2024
 
В США назвали три проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России

CNN: использование ВСУ ракет ATACMS для ударов по РФ не приведет к изменениям

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут получить ограниченное число ATACMS, которое "не приведет к мгновенным изменениям на поле боя", говорится в материале CNN.
Согласно изданию, позиция США по снятию ограничений на использование американских ракет ATACMS Украиной имеет несколько проблем. Во-первых, количество доступных ракет для Украины ограничено, поэтому разрешение на их использование для ударов на российскую территорию не будет иметь значимого эффекта на поле боя.
Во-вторых, стоимость этих ракет гораздо выше стоимости уже используемых украинцами беспилотников, которые также могут наносить удары вглубь России.
Кроме того, решение США снять ограничения на использование ATACMS может быть провокационным и вызвать ответные меры со стороны России, заключили в издании.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине
13:12
 
ВооруженияСШАДжо Байденракетные удары
 
 
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