https://1prime.ru/20241118/rakety-852891712.html
"Опасная авантюра": Пушков предупредил, чем удары по России грозят Европе
"Опасная авантюра": Пушков предупредил, чем удары по России грозят Европе - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Опасная авантюра": Пушков предупредил, чем удары по России грозят Европе
Разрешение Запада на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по российским территориям является крайне опасной авантюрой для Европы, считает глава... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:19+0300
2024-11-18T15:19+0300
2024-11-18T15:19+0300
спецоперация на украине
алексей пушков
украина
европа
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/96/842899647_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_6b513677ab9217da36ba1bc114be0e76.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение Запада на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по российским территориям является крайне опасной авантюрой для Европы, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Канцлер (ФРГ - прим. ред.) Шольц явно не хочет втягиваться в крайне опасную с точки зрения безопасности Европы авантюру с ракетами большой дальности для Украины, каковы бы ни были ее конкретные контуры. Однако его противник - лидер ХДС Фридрих Мерц критикует за это Шольца", - объяснил Пушков в своем Telegram-канале. При этом сам Мерц, добавил политик, готов передать немецкие ракеты Taurus, однако такая возможность появится не раньше марта следующего года после парламентских выборов в ФРГ. С учетом же подготовки вооружения к использованию Германия сможет предложить Киеву свою помощь не раньше лета 2025 года. Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер ранее подчеркнул, что в Берлине были заранее осведомлены о решении американской администрации о разрешении на удары, однако это не изменило позиции государства по вопросу поставок.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
https://1prime.ru/20241118/zelenskiy-852889232.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/96/842899647_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_93c9271ee0da0d855aee7a950eae2849.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей пушков, украина, европа, ракетные удары
Спецоперация на Украине, Алексей Пушков, УКРАИНА, ЕВРОПА, ракетные удары
"Опасная авантюра": Пушков предупредил, чем удары по России грозят Европе
Пушков: авантюра с разрешением ВСУ на удары ракетами вглубь РФ опасна для Европы
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение Запада на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по российским территориям является крайне опасной авантюрой для Европы, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Канцлер (ФРГ - прим. ред.) Шольц явно не хочет втягиваться в крайне опасную с точки зрения безопасности Европы авантюру с ракетами большой дальности для Украины, каковы бы ни были ее конкретные контуры. Однако его противник - лидер ХДС Фридрих Мерц критикует за это Шольца", - объяснил Пушков в своем Telegram-канале.
При этом сам Мерц, добавил политик, готов передать немецкие ракеты Taurus, однако такая возможность появится не раньше марта следующего года после парламентских выборов в ФРГ. С учетом же подготовки вооружения к использованию Германия сможет предложить Киеву свою помощь не раньше лета 2025 года.
Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер ранее подчеркнул, что в Берлине были заранее осведомлены о решении американской администрации о разрешении на удары, однако это не изменило позиции государства по вопросу поставок.
"Валяет дурака": Медведчук объяснил, как Зеленский хочет обмануть Трампа
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.