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Белый дом не подтвердил удары по РФ ракетами ATACMS, заявили в АНБ США - 18.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241118/rakety-852894836.html
Белый дом не подтвердил удары по РФ ракетами ATACMS, заявили в АНБ США
Белый дом не подтвердил удары по РФ ракетами ATACMS, заявили в АНБ США - 18.11.2024, ПРАЙМ
Белый дом не подтвердил удары по РФ ракетами ATACMS, заявили в АНБ США
Белый дом не дал прямого подтверждения разрешения на использование Киевом дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российских территорий, подчеркнул... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:52+0300
2024-11-18T16:53+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Белый дом не дал прямого подтверждения разрешения на использование Киевом дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российских территорий, подчеркнул заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "Соединённые Штаты на протяжении всего конфликта чётко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", - подчеркнул он в беседе с журналистами, сопровождающими действующего американского президента Джо Байдена в поездке в Бразилию. Так чиновник ответил на просьбу СМИ прокомментировать появившуюся ранее информацию об изменении позиции Штатов по соответствующему вопросу.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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джо байден, сша, украина, ракеты atacms
Политика, Джо Байден, США, УКРАИНА, ракеты ATACMS
16:52 18.11.2024 (обновлено: 16:53 18.11.2024)
 
Белый дом не подтвердил удары по РФ ракетами ATACMS, заявили в АНБ США

Файнер: в Белом доме не подтвердили удары по РФ ракетами ATACMS

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Белый дом не дал прямого подтверждения разрешения на использование Киевом дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российских территорий, подчеркнул заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"Соединённые Штаты на протяжении всего конфликта чётко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", - подчеркнул он в беседе с журналистами, сопровождающими действующего американского президента Джо Байдена в поездке в Бразилию.
Так чиновник ответил на просьбу СМИ прокомментировать появившуюся ранее информацию об изменении позиции Штатов по соответствующему вопросу.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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ПолитикаДжо БайденСШАУКРАИНАракеты ATACMS
 
 
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