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В России резко изменилось отношение к китайским автомобилям
В России резко изменилось отношение к китайским автомобилям - 18.11.2024, ПРАЙМ
В России резко изменилось отношение к китайским автомобилям
В России изменилось отношение автолюбителей к китайским машинам. Вновь приобрести продукт китайского автопрома готовы 70% россиян, сообщило издание "За рулем"... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:21+0300
2024-11-18T14:21+0300
2024-11-18T14:21+0300
экономика
авто
китайские авто
спрос на легковые авто
россияне
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В России изменилось отношение автолюбителей к китайским машинам. Вновь приобрести продукт китайского автопрома готовы 70% россиян, сообщило издание "За рулем" со ссылкой на результаты исследования "Авито Авто". Отмечается, что наибольшее доверие машинам из КНР оказывают люди в возрасте от 35 до 44 лет (40%) и в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Меньше всего "китайцам" доверяют люди в возрастет от 65 лет и старше (23%).В результате опроса также стало известно, что доля автовладельцев не китайских марок, которые готовы в следующий раз приобрести авто китайского производства, достигла около 34%. При этом доля таких людей среди владельцев корейских машин составляет 32% и 31% среди американских.Издание сообщило со ссылкой на руководителя по развитию опыта частных пользователей в "Авито Авто" Анастасии Докучаевой, что исследование показало, что восприятие китайских брендов в РФ меняется. Она отметила, что сейчас треть респондентов готова купить авто из КНР. Еще треть, по ее словам, пока не определилась, что вызвано недостатком данных о китайских авто.
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто, россияне
Экономика, Авто, китайские авто, спрос на легковые авто, россияне
В России резко изменилось отношение к китайским автомобилям
"ЗР": 70% российских автовладельцев готовы снова купить китайскую машину
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.
В России изменилось отношение автолюбителей к китайским машинам. Вновь приобрести продукт китайского автопрома готовы 70% россиян, сообщило издание "За рулем"
со ссылкой на результаты исследования "Авито Авто".
Отмечается, что наибольшее доверие машинам из КНР оказывают люди в возрасте от 35 до 44 лет (40%) и в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Меньше всего "китайцам" доверяют люди в возрастет от 65 лет и старше (23%).
В результате опроса также стало известно, что доля автовладельцев не китайских марок, которые готовы в следующий раз приобрести авто китайского производства, достигла около 34%. При этом доля таких людей среди владельцев корейских машин составляет 32% и 31% среди американских.
Издание сообщило со ссылкой на руководителя по развитию опыта частных пользователей в "Авито Авто" Анастасии Докучаевой, что исследование показало, что восприятие китайских брендов в РФ меняется. Она отметила, что сейчас треть респондентов готова купить авто из КНР. Еще треть, по ее словам, пока не определилась, что вызвано недостатком данных о китайских авто.
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