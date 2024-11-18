https://1prime.ru/20241118/rossiyane-852889725.html

В России резко изменилось отношение к китайским автомобилям

В России резко изменилось отношение к китайским автомобилям - 18.11.2024, ПРАЙМ

В России резко изменилось отношение к китайским автомобилям

В России изменилось отношение автолюбителей к китайским машинам. Вновь приобрести продукт китайского автопрома готовы 70% россиян, сообщило издание "За рулем"... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T14:21+0300

2024-11-18T14:21+0300

2024-11-18T14:21+0300

экономика

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

россияне

https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В России изменилось отношение автолюбителей к китайским машинам. Вновь приобрести продукт китайского автопрома готовы 70% россиян, сообщило издание "За рулем" со ссылкой на результаты исследования "Авито Авто". Отмечается, что наибольшее доверие машинам из КНР оказывают люди в возрасте от 35 до 44 лет (40%) и в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Меньше всего "китайцам" доверяют люди в возрастет от 65 лет и старше (23%).В результате опроса также стало известно, что доля автовладельцев не китайских марок, которые готовы в следующий раз приобрести авто китайского производства, достигла около 34%. При этом доля таких людей среди владельцев корейских машин составляет 32% и 31% среди американских.Издание сообщило со ссылкой на руководителя по развитию опыта частных пользователей в "Авито Авто" Анастасии Докучаевой, что исследование показало, что восприятие китайских брендов в РФ меняется. Она отметила, что сейчас треть респондентов готова купить авто из КНР. Еще треть, по ее словам, пока не определилась, что вызвано недостатком данных о китайских авто.

https://1prime.ru/20241116/avto-852854649.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто, россияне