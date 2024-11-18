https://1prime.ru/20241118/rubl-852896222.html

Рубль теряет против юаня на Мосбирже на фоне геополитической волатильности

Рубль теряет против юаня на Мосбирже на фоне геополитической волатильности - 18.11.2024, ПРАЙМ

Рубль теряет против юаня на Мосбирже на фоне геополитической волатильности

Российская валюта в понедельник немного теряет против юаня на фоне геополитической волатильности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:41+0300

2024-11-18T17:41+0300

2024-11-18T17:41+0300

китайский юань

россия

мосбиржа

юань

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_049851a6e523bc0a67ab97f8bf65c784.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник немного теряет против юаня на фоне геополитической волатильности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.29 мск растет на 6 копеек, до 13,75 рубля. Повышение составляет 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,72-13,83 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 80,3 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,84 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,261 против 7,241 на форексе. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Российская валюта в понедельник торгуется в минусе против юаня на Мосбирже. Впрочем, китайская валюта пока не обновила максимум года. "Давление на все рублевые активы оказали появившиеся на выходных признаки возможной эскалации украинского конфликта и в целом ухудшение геополитической риторики. Об этом свидетельствовали сообщения иностранных СМИ, которые, правда, не получили пока официального подтверждения, а часть была в последствии удалена", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка немного сползли вниз из области ключевой ставки – до 16,32% годовых по индикатору RUSFARCNY против 20,14% в пятницу. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.32 мск растет на 2%, до 72,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 106,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Ситуация с юаневой ликвидностью ухудшилась к концу недели, а дополнительным негативным фактором для рубля может служить ускорение расходов бюджета в конце года, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом же в ближайшее время риски роста курса к 13,85 рубля за юань сохранятся", - добавляет он. Учитывая возросшую актуальность геополитического фактора, пока не появятся какие-либо существенные новости, касающиеся геополитики или санкций, скорее всего, юань будет находиться в коридоре 13,65–13,85 рубля, рассчитывает Бабин из "БКС Мир инвестиций". С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается, полагает Наталья Ващелюк УК "Первая". "Согласно предварительным данным по платежному балансу за октябрь, сальдо счета текущих операций составило 6,5 млрд долл., что незначительно ниже, чем в сентябре. Вероятно, до конца года на валютном рынке будет сохраняться повышенная волатильность на фоне колебания юаневых ставок, относительно низких цен на нефть и возможного сезонного роста спроса на импорт", - добавляет она.

https://1prime.ru/20241108/valyuta-852699987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, юань, курсы валют