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В России хотят ввести возможность отправки сообщений по номеру автомобиля

В России хотят ввести возможность отправки сообщений по номеру автомобиля - 18.11.2024, ПРАЙМ

В России хотят ввести возможность отправки сообщений по номеру автомобиля

Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение, которое содержит предложение добавить на "Госуслуги"... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T18:29+0300

2024-11-18T18:29+0300

2024-11-18T18:30+0300

россия

госдума

авто

автомобильные номера

телефонные звонки

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение, которое содержит предложение добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений владельцу авто по номерному знаку машины, когда он заблокировал выезд с парковки. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства РИА Новости. Отмечается, что данные сообщения или звонки будут обезличены и это позволит защитить персональные данные обеих сторон, а водители смогут оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд. В документе также сказано, что владелец заблокированной машины не может связаться с водителем, который припарковался с нарушением. При этом стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других ТС, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы ее сотрудники оформили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа. Также отмечается, что все владельцы ТС обязаны ставить их на госучет и сведения о зарегистрированных ТС автоматически загружаются из ГИБДД на единый портал госуслуг. "Согласно данным, приведенным заместителем председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллиона человек – это более 70% наших граждан. Таким образом, данные практически всех владельцев автомобилей содержатся на портале", — говорится в документе.

https://1prime.ru/20241118/shtrafy-852883482.html

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россия, госдума, авто, автомобильные номера, телефонные звонки