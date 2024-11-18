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В России хотят ввести возможность отправки сообщений по номеру автомобиля
В России хотят ввести возможность отправки сообщений по номеру автомобиля - 18.11.2024, ПРАЙМ
В России хотят ввести возможность отправки сообщений по номеру автомобиля
Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение, которое содержит предложение добавить на "Госуслуги"... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:29+0300
2024-11-18T18:29+0300
2024-11-18T18:30+0300
россия
госдума
авто
автомобильные номера
телефонные звонки
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение, которое содержит предложение добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений владельцу авто по номерному знаку машины, когда он заблокировал выезд с парковки. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства РИА Новости. Отмечается, что данные сообщения или звонки будут обезличены и это позволит защитить персональные данные обеих сторон, а водители смогут оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд. В документе также сказано, что владелец заблокированной машины не может связаться с водителем, который припарковался с нарушением. При этом стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других ТС, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы ее сотрудники оформили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа. Также отмечается, что все владельцы ТС обязаны ставить их на госучет и сведения о зарегистрированных ТС автоматически загружаются из ГИБДД на единый портал госуслуг. "Согласно данным, приведенным заместителем председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллиона человек – это более 70% наших граждан. Таким образом, данные практически всех владельцев автомобилей содержатся на портале", — говорится в документе.
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россия, госдума, авто, автомобильные номера, телефонные звонки
РОССИЯ, Госдума, Авто, автомобильные номера, Телефонные звонки
В России хотят ввести возможность отправки сообщений по номеру автомобиля
"Новые люди" предложили разрешить отправлять сообщения по номерному знаку авто
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение, которое содержит предложение добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений владельцу авто по номерному знаку машины, когда он заблокировал выезд с парковки. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Отмечается, что данные сообщения или звонки будут обезличены и это позволит защитить персональные данные обеих сторон, а водители смогут оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд.
В документе также сказано, что владелец заблокированной машины не может связаться с водителем, который припарковался с нарушением. При этом стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других ТС, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы ее сотрудники оформили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа.
Также отмечается, что все владельцы ТС обязаны ставить их на госучет и сведения о зарегистрированных ТС автоматически загружаются из ГИБДД на единый портал госуслуг.
"Согласно данным, приведенным заместителем председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллиона человек – это более 70% наших граждан. Таким образом, данные практически всех владельцев автомобилей содержатся на портале", — говорится в документе.
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