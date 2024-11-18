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"Самоубийство". В США призвали Трампа предотвратить использование ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Самоубийство". В США призвали Трампа предотвратить использование ATACMS
"Самоубийство". В США призвали Трампа предотвратить использование ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Самоубийство". В США призвали Трампа предотвратить использование ATACMS
Североатлантический альянс и Украина будут полностью ликвидированы, если новый глава Белого дома Дональд Трамп не помешает планам действующего президента США... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T11:55+0300
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политика
дональд трамп
ракеты atacms
джо байден
сша
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс и Украина будут полностью ликвидированы, если новый глава Белого дома Дональд Трамп не помешает планам действующего президента США Джо Байдена по атаке дальнобойным оружием российских территорий, считает военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в соцсети X."Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия", — подчеркнул он.Риттер отметил, что разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по территориям России равнозначны самоубийству.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
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дональд трамп, ракеты atacms, джо байден, сша, россия
Политика, Дональд Трамп, ракеты ATACMS, Джо Байден, США, РОССИЯ
11:55 18.11.2024 (обновлено: 11:56 18.11.2024)
 
"Самоубийство". В США призвали Трампа предотвратить использование ATACMS

Риттер: НАТО и Украина погибнут, если Трамп не вмешается в ситуацию с ATACMS

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс и Украина будут полностью ликвидированы, если новый глава Белого дома Дональд Трамп не помешает планам действующего президента США Джо Байдена по атаке дальнобойным оружием российских территорий, считает военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в соцсети X.
"Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия", — подчеркнул он.
Риттер отметил, что разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по территориям России равнозначны самоубийству.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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ПолитикаДональд Трампракеты ATACMSДжо БайденСШАРОССИЯ
 
 
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