https://1prime.ru/20241118/tramp-852884693.html

"Самоубийство". В США призвали Трампа предотвратить использование ATACMS

"Самоубийство". В США призвали Трампа предотвратить использование ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Самоубийство". В США призвали Трампа предотвратить использование ATACMS

Североатлантический альянс и Украина будут полностью ликвидированы, если новый глава Белого дома Дональд Трамп не помешает планам действующего президента США... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T11:55+0300

2024-11-18T11:55+0300

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политика

дональд трамп

ракеты atacms

джо байден

сша

россия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс и Украина будут полностью ликвидированы, если новый глава Белого дома Дональд Трамп не помешает планам действующего президента США Джо Байдена по атаке дальнобойным оружием российских территорий, считает военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в соцсети X."Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия", — подчеркнул он.Риттер отметил, что разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по территориям России равнозначны самоубийству.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.

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дональд трамп, ракеты atacms, джо байден, сша, россия