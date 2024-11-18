https://1prime.ru/20241118/ubiystvo-852890132.html

"Неотвратимо": в МИД пообещали ответ на убийство главреда курской газеты

"Неотвратимо": в МИД пообещали ответ на убийство главреда курской газеты - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Неотвратимо": в МИД пообещали ответ на убийство главреда курской газеты

Убийство главного редактора курской "Народной газеты", осуществленное ВСУ, в очередной раз подтверждает преступную сущность киевского режима, подчеркнула... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T14:30+0300

2024-11-18T14:30+0300

2024-11-18T14:31+0300

спецоперация на украине

мария захарова

всу

терроризм

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Убийство главного редактора курской "Народной газеты", осуществленное ВСУ, в очередной раз подтверждает преступную сущность киевского режима, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее губернатор области Алексей Смирнов рассказал, что в результате атаки запущенного украинскими военными беспилотника на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. В ходе удара также получили ранения оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции."Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ", - подчеркнула Захарова, комментируя преступление киевского режима. Она также отметила, что журналисты, освещающие события на линии столкновения, являются настоящими мишенями для украинских военных.По словам дипломата, ВСУ многократно атаковали представителей российских СМИ, однако западные представители отказываются замечать и освещать их преступления. По факту убийства Юлии Кузнецовой возбуждено дело, квалифицирующееся как террористический акт. Захарова пообещала, что виновные понесут "заслуженное и неотвратимое" наказание за содеянное.

https://1prime.ru/20241118/zelenskiy-852889232.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, всу, терроризм