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"Неотвратимо": в МИД пообещали ответ на убийство главреда курской газеты - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Неотвратимо": в МИД пообещали ответ на убийство главреда курской газеты
"Неотвратимо": в МИД пообещали ответ на убийство главреда курской газеты - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Неотвратимо": в МИД пообещали ответ на убийство главреда курской газеты
Убийство главного редактора курской "Народной газеты", осуществленное ВСУ, в очередной раз подтверждает преступную сущность киевского режима, подчеркнула... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:30+0300
2024-11-18T14:31+0300
спецоперация на украине
мария захарова
всу
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Убийство главного редактора курской "Народной газеты", осуществленное ВСУ, в очередной раз подтверждает преступную сущность киевского режима, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее губернатор области Алексей Смирнов рассказал, что в результате атаки запущенного украинскими военными беспилотника на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. В ходе удара также получили ранения оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции."Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ", - подчеркнула Захарова, комментируя преступление киевского режима. Она также отметила, что журналисты, освещающие события на линии столкновения, являются настоящими мишенями для украинских военных.По словам дипломата, ВСУ многократно атаковали представителей российских СМИ, однако западные представители отказываются замечать и освещать их преступления. По факту убийства Юлии Кузнецовой возбуждено дело, квалифицирующееся как террористический акт. Захарова пообещала, что виновные понесут "заслуженное и неотвратимое" наказание за содеянное.
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мария захарова, всу, терроризм
Спецоперация на Украине, Мария Захарова, ВСУ, терроризм
14:30 18.11.2024 (обновлено: 14:31 18.11.2024)
 
"Неотвратимо": в МИД пообещали ответ на убийство главреда курской газеты

Захарова: убийство главреда в Курске подтверждает преступную сущность киевского режима

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Убийство главного редактора курской "Народной газеты", осуществленное ВСУ, в очередной раз подтверждает преступную сущность киевского режима, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее губернатор области Алексей Смирнов рассказал, что в результате атаки запущенного украинскими военными беспилотника на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. В ходе удара также получили ранения оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции.
"Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ", - подчеркнула Захарова, комментируя преступление киевского режима. Она также отметила, что журналисты, освещающие события на линии столкновения, являются настоящими мишенями для украинских военных.
По словам дипломата, ВСУ многократно атаковали представителей российских СМИ, однако западные представители отказываются замечать и освещать их преступления. По факту убийства Юлии Кузнецовой возбуждено дело, квалифицирующееся как террористический акт. Захарова пообещала, что виновные понесут "заслуженное и неотвратимое" наказание за содеянное.
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