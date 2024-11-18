https://1prime.ru/20241118/udar-852879406.html

СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России

СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России - 18.11.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России

Белый дом около трех дней назад раскрыл Киеву решение действующего американского президента Джо Байдена о разрешении на использование Украиной дальнобойного... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:52+0300

2024-11-18T08:52+0300

2024-11-18T08:52+0300

спецоперация на украине

сша

украина

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Белый дом около трех дней назад раскрыл Киеву решение действующего американского президента Джо Байдена о разрешении на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов "вглубь" России, передает портал Axios со ссылкой на источник. "Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад", - следует из заявления издания. Сообщается, что разрешение на использование ракет ATACMS распространяется исключительно на удары по Курской области. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.

https://1prime.ru/20241118/ataka-852878796.html

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сша, украина, россия, ракетные удары