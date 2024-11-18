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СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России - 18.11.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России
Белый дом около трех дней назад раскрыл Киеву решение действующего американского президента Джо Байдена о разрешении на использование Украиной дальнобойного... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T08:52+0300
2024-11-18T08:52+0300
2024-11-18T08:52+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Белый дом около трех дней назад раскрыл Киеву решение действующего американского президента Джо Байдена о разрешении на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов "вглубь" России, передает портал Axios со ссылкой на источник. "Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад", - следует из заявления издания. Сообщается, что разрешение на использование ракет ATACMS распространяется исключительно на удары по Курской области. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
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сша, украина, россия, ракетные удары
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетные удары
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России
Axios: США около трех дней назад проинформировали Киев о решении разрешить удары вглубь РФ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Белый дом около трех дней назад раскрыл Киеву решение действующего американского президента Джо Байдена о разрешении на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов "вглубь" России, передает портал Axios со ссылкой на источник.
"Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад", - следует из заявления издания.
Сообщается, что разрешение на использование ракет ATACMS распространяется исключительно на удары по Курской области.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны