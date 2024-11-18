Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241118/udar-852879406.html
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России - 18.11.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России
Белый дом около трех дней назад раскрыл Киеву решение действующего американского президента Джо Байдена о разрешении на использование Украиной дальнобойного... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T08:52+0300
2024-11-18T08:52+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Белый дом около трех дней назад раскрыл Киеву решение действующего американского президента Джо Байдена о разрешении на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов "вглубь" России, передает портал Axios со ссылкой на источник. "Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад", - следует из заявления издания. Сообщается, что разрешение на использование ракет ATACMS распространяется исключительно на удары по Курской области. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
https://1prime.ru/20241118/ataka-852878796.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_064ffb7a5c733ee65a50669ba21d996a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, россия, ракетные удары
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетные удары
08:52 18.11.2024
 
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России

Axios: США около трех дней назад проинформировали Киев о решении разрешить удары вглубь РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Белый дом около трех дней назад раскрыл Киеву решение действующего американского президента Джо Байдена о разрешении на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов "вглубь" России, передает портал Axios со ссылкой на источник.
"Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад", - следует из заявления издания.
Сообщается, что разрешение на использование ракет ATACMS распространяется исключительно на удары по Курской области.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны
08:23
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯракетные удары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала