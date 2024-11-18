https://1prime.ru/20241118/udar-852892964.html

Эксперт раскрыл, почему Трамп не отменит решение Байдена по ракетным ударам

Эксперт раскрыл, почему Трамп не отменит решение Байдена по ракетным ударам - 18.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, почему Трамп не отменит решение Байдена по ракетным ударам

Новому американскому президенту Дональду Трампу будет проблематично отменить разрешение администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена об ударах по... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T15:51+0300

2024-11-18T15:51+0300

2024-11-18T15:54+0300

политика

дональд трамп

ракетные удары

джо байден

россия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новому американскому президенту Дональду Трампу будет проблематично отменить разрешение администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена об ударах по российским территориям дальнобойным оружием, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Об этом он рассказал в беседе с новостным агентством РИА Новости."Байден для того и принял такое решение, чтобы Трамп не мог его просто так отменить. Если Трамп его просто так отменит, это будет означать конфронтацию с политической элитой, с военной элитой, с госдеповской элитой...", - объяснил эксперт, отметив, что быстрая отмена указа Байдена может стать предлогом для обвинения самого Трампа в сотрудничестве с Москвой.При этом, добавил Брутер, решение Байдена по ударам на самом деле может быть чисто техническим. Отсутствие же бурной реакции Трампа на заявления СМИ свидетельствует о невнесении глобальных изменений в позиции США "Вопрос в том, что это (решение Байдена - прим. ред.) - эффективный и дешевый способ подвесить ситуацию", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20241118/razreshenie-852892697.html

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дональд трамп, ракетные удары, джо байден, россия