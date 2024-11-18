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"Есть все шансы": названа ответная мера Трампа на разрешение ударов по РФ
"Есть все шансы": названа ответная мера Трампа на разрешение ударов по РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Есть все шансы": названа ответная мера Трампа на разрешение ударов по РФ
Новый глава Белого дома Дональд Трамп может отменить решение действующего президента Штатов Джо Байдена и его администрации по вопросу ударов ракетами ATACMS по | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:27+0300
2024-11-18T15:27+0300
2024-11-18T15:27+0300
политика
дональд трамп
ракетные удары
джо байден
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новый глава Белого дома Дональд Трамп может отменить решение действующего президента Штатов Джо Байдена и его администрации по вопросу ударов ракетами ATACMS по российским территориям, сообщило издание The Spectator."Тем не менее, есть все шансы, что Трамп отменит это решение - более того, его лагерь уже обвинил Байдена в попытке "эскалации" конфликта", — следует из публикации.Авторы статьи также отметили: американские чиновники считают, что применение Киевом дальнобойных ракет маловероятно повлияет на течение конфликта.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
https://1prime.ru/20241118/rakety-852891712.html
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Политика, Дональд Трамп, ракетные удары, Джо Байден, РОССИЯ
"Есть все шансы": названа ответная мера Трампа на разрешение ударов по РФ
The Spectator: Трамп может отменить разрешение Байдена наносить удары вглубь РФ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.
Новый глава Белого дома Дональд Трамп может отменить решение действующего президента Штатов Джо Байдена и его администрации по вопросу ударов ракетами ATACMS по российским территориям, сообщило издание The Spectator
.
"Тем не менее, есть все шансы, что Трамп отменит это решение - более того, его лагерь уже обвинил Байдена в попытке "эскалации" конфликта", — следует из публикации.
Авторы статьи также отметили: американские чиновники считают, что применение Киевом дальнобойных ракет маловероятно повлияет на течение конфликта.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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