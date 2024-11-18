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"Не поможет": в Харькове предсказали провал Киева даже с ракетами ATACMS
"Не поможет": в Харькове предсказали провал Киева даже с ракетами ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Не поможет": в Харькове предсказали провал Киева даже с ракетами ATACMS
Разрешение американской администрации на удары дальнобойными ракетами по российским территориям не поможет киевскому режиму, считает глава российской... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:04+0300
2024-11-18T17:04+0300
2024-11-18T17:04+0300
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение американской администрации на удары дальнобойными ракетами по российским территориям не поможет киевскому режиму, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Нельзя исключать, что Украина получит такое разрешение (наносить удары вглубь РФ - прим. ред.). Другой вопрос, что ей это даст. Достичь какой-то победы у нее все равно не получится", - объяснил глава Харьковской области.Ганчев отметил, что последствия принятого решения для киевского режима будут определяться реакцией российского правительства и введением ответных мер.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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Спецоперация на Украине, ракеты ATACMS, УКРАИНА, РОССИЯ
"Не поможет": в Харькове предсказали провал Киева даже с ракетами ATACMS
Ганчев: разрешение бить ракетами вглубь РФ не поможет Украине
БЕЛГОРОД, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение американской администрации на удары дальнобойными ракетами по российским территориям не поможет киевскому режиму, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Нельзя исключать, что Украина получит такое разрешение (наносить удары вглубь РФ - прим. ред.). Другой вопрос, что ей это даст. Достичь какой-то победы у нее все равно не получится", - объяснил глава Харьковской области.
Ганчев отметил, что последствия принятого решения для киевского режима будут определяться реакцией российского правительства и введением ответных мер.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Белый дом не подтвердил удары по РФ ракетами ATACMS, заявили в АНБ США