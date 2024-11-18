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В Кремле назвали зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана
В Кремле назвали зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана - 18.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана
Ограничение на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты стало зеркальной мерой без ущерба для российской стороны, заявил официальный представитель Кремля... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:31+0300
2024-11-18T12:31+0300
2024-11-18T12:33+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ограничение на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты стало зеркальной мерой без ущерба для российской стороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможность введения ответных мер... Действительно, это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить ущерба. Речь идет о симметричном ответе", - сообщил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, федеральная служба по техническому экспортному контролю может принимать решения об исключениях из запрета, если это отвечает интересам России. Кроме того, российская сторона не испытывает ущерб в этом вопросе.Последние данные американской статистической службы показывают, что США приобрели российский уран на 574 миллиона долларов с начала этого года, что на 32% меньше, чем в прошлом году, с последней покупкой в июле на 109 миллионов долларов.
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россия, сша, уран
Экономика, РОССИЯ, США, уран
В Кремле назвали зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана
Песков: ограничение на экспорт обогащенного урана в США - это зеркальная мера
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ограничение на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты стало зеркальной мерой без ущерба для российской стороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможность введения ответных мер... Действительно, это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить ущерба. Речь идет о симметричном ответе", - сообщил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, федеральная служба по техническому экспортному контролю может принимать решения об исключениях из запрета, если это отвечает интересам России. Кроме того, российская сторона не испытывает ущерб в этом вопросе.
Последние данные американской статистической службы показывают, что США приобрели российский уран на 574 миллиона долларов с начала этого года, что на 32% меньше, чем в прошлом году, с последней покупкой в июле на 109 миллионов долларов.
Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана