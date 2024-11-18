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В Кремле назвали зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана

В Кремле назвали зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана - 18.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана

Ограничение на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты стало зеркальной мерой без ущерба для российской стороны, заявил официальный представитель Кремля... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T12:31+0300

2024-11-18T12:31+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ограничение на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты стало зеркальной мерой без ущерба для российской стороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможность введения ответных мер... Действительно, это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить ущерба. Речь идет о симметричном ответе", - сообщил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, федеральная служба по техническому экспортному контролю может принимать решения об исключениях из запрета, если это отвечает интересам России. Кроме того, российская сторона не испытывает ущерб в этом вопросе.Последние данные американской статистической службы показывают, что США приобрели российский уран на 574 миллиона долларов с начала этого года, что на 32% меньше, чем в прошлом году, с последней покупкой в июле на 109 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20241115/uran-852856469.html

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россия, сша, уран