https://1prime.ru/20241118/voyna-852884530.html

"Решил рискнуть": в Польше объяснили, зачем Байден разрешил удары вглубь РФ

"Решил рискнуть": в Польше объяснили, зачем Байден разрешил удары вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Решил рискнуть": в Польше объяснили, зачем Байден разрешил удары вглубь РФ

Действующий американский президент Джо Байден намерен войти в историю как разжигатель ядерной войны, заявил один из лидеров польской коалиции националистов и... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T11:47+0300

2024-11-18T11:47+0300

2024-11-18T11:56+0300

политика

ракетные удары

джо байден

ядерная война

россия

сша

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ВАРШАВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден намерен войти в историю как разжигатель ядерной войны, заявил один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков Януш Корвин-Микке, комментируя разрешение администрации США на использование Киевом поставленных дальнобойных ракет для ударов по российским территориям. "Байден решил рискнуть войти в историю как президент, ответственный за развязывание ядерной войны", - подчеркнул политик в социальной сети Х. Он также отметил, что первыми пострадавшими от противостояния Вашингтона и Москвы могут стать Польша и Иран.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.

https://1prime.ru/20241118/bayden-852883347.html

сша

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ракетные удары, джо байден, ядерная война, россия, сша