https://1prime.ru/20241118/vsu-852893705.html

На Украине испугались разлада в рядах ВСУ

На Украине испугались разлада в рядах ВСУ - 18.11.2024, ПРАЙМ

На Украине испугались разлада в рядах ВСУ

Отступающие украинские военные находятся в отчаянии из-за провалов на поле боя, рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T16:19+0300

2024-11-18T16:19+0300

2024-11-18T16:19+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Отступающие украинские военные находятся в отчаянии из-за провалов на поле боя, рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Части, которые выходят (из окруженных городов. — прим. ред.), у них боевой и моральный дух очень низкий", — объяснил он.Эксперт отметил, что перед солдатами ВСУ встает выбор - либо отступить, либо удержать свои позиции, попав при этом в окружение. Другие же бригады, наблюдающие провалы своих сослуживцев, теряют желание продолжать сопротивление. Такая ситуация приобретает большие масштабы и становится критической для ВСУ, заключил Стариков.

https://1prime.ru/20241118/pvo-852893240.html

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