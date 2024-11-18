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"В принципе отказываются". На Украине забили тревогу из-за ситуации с ВСУ - 18.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241118/vsu-852901858.html
"В принципе отказываются". На Украине забили тревогу из-за ситуации с ВСУ
"В принципе отказываются". На Украине забили тревогу из-за ситуации с ВСУ - 18.11.2024, ПРАЙМ
"В принципе отказываются". На Украине забили тревогу из-за ситуации с ВСУ
ВСУ укомплектовали мобилизованными людьми, которые не желают идти на передовую. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T23:00+0300
2024-11-18T23:00+0300
спецоперация на украине
украина
всу
мобилизация на украине
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. ВСУ укомплектовали мобилизованными людьми, которые не желают идти на передовую. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.Он отметил, что мобилизованные пришли "с низкими морально боевыми качествами"."Они в принципе отказываются идти выполнять задачи", — сказал он.Стариков подчеркнул, что новобранцы в украинской армии в целом не желают воевать и в итоге получается, что комплектование бригад проходит только по документам, а на деле многие подразделения фактически не выполняют боевые задачи.
https://1prime.ru/20241118/vsu-852893705.html
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украина, всу, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, мобилизация на Украине
23:00 18.11.2024
 
"В принципе отказываются". На Украине забили тревогу из-за ситуации с ВСУ

Стариков: мобилизованные на Украине отказываются воевать на передовой

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. ВСУ укомплектовали мобилизованными людьми, которые не желают идти на передовую. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он отметил, что мобилизованные пришли "с низкими морально боевыми качествами".
"Они в принципе отказываются идти выполнять задачи", — сказал он.
Стариков подчеркнул, что новобранцы в украинской армии в целом не желают воевать и в итоге получается, что комплектование бригад проходит только по документам, а на деле многие подразделения фактически не выполняют боевые задачи.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУмобилизация на Украине
 
 
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