https://1prime.ru/20241118/vsu-852901858.html

"В принципе отказываются". На Украине забили тревогу из-за ситуации с ВСУ

"В принципе отказываются". На Украине забили тревогу из-за ситуации с ВСУ - 18.11.2024, ПРАЙМ

"В принципе отказываются". На Украине забили тревогу из-за ситуации с ВСУ

ВСУ укомплектовали мобилизованными людьми, которые не желают идти на передовую. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T23:00+0300

2024-11-18T23:00+0300

2024-11-18T23:00+0300

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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. ВСУ укомплектовали мобилизованными людьми, которые не желают идти на передовую. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.Он отметил, что мобилизованные пришли "с низкими морально боевыми качествами"."Они в принципе отказываются идти выполнять задачи", — сказал он.Стариков подчеркнул, что новобранцы в украинской армии в целом не желают воевать и в итоге получается, что комплектование бригад проходит только по документам, а на деле многие подразделения фактически не выполняют боевые задачи.

https://1prime.ru/20241118/vsu-852893705.html

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украина, всу, мобилизация на украине