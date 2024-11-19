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Россияне наконец раскусили китайские авто
Россияне наконец раскусили китайские авто - 19.11.2024, ПРАЙМ
Россияне наконец раскусили китайские авто
Треть автолюбителей, у которых есть китайское авто или которые планируют его купить, готовы сделать это повторно, сообщила руководитель по развитию опыта... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:00+0300
2024-11-19T08:00+0300
2024-11-19T08:00+0300
авто
китайские авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Треть автолюбителей, у которых есть китайское авто или которые планируют его купить, готовы сделать это повторно, сообщила руководитель по развитию опыта частных пользователей в "Авито Авто" Анастасия Докучаева.Она привела данные опроса, согласно которым чаще других готовы к покупке машины китайского бренда те, кто уже имеет такой автомобиль: среди них показатель равен 70%. Собственники авто других марок готовы приобрести "китайца" примерно в трети случаев."Автопроизводителям из Китая и дилерам, работающим с ними на российском рынке, стоит обратить больше внимания на ту часть аудитории, которая колеблется - именно здесь серьезная точка роста для увеличения продаж. Одна из причин того, что доля тех, кто не определился, столь высока - в недостатке информации о китайских моделях", - считает Докучаева.Больше других расположены к китайскому автопрому люди в возрасте 35-44 лет: среди них о готовности приобрести машину из Поднебесной заявили 40% опрошенных. Схожий показатель доверия китайским автобрендам у молодежи в возрасте 18-24 года: 39% выразили готовность купить их продукцию. Менее всего склонны к этому люди старшего поколения: всего 23% в возрастной категории старше 65 лет.Среди жителей крупных городов наибольшая доля тех, кто готов приобрести авто китайских марок, оказалась в Ростове-на-Дону (47%), Казани (43%) и Екатеринбурге (40%). Также в топ-5 вошли Самара и Омск, где доля составила по 38%.На данный же момент наиболее распространенными являются машины российских марок (27%). Также в тройку лидеров входят японские (22%) и европейские бренды (19%). Доля владельцев китайских авто среди респондентов равна 10%.
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто
Авто, китайские авто, спрос на легковые авто
Россияне наконец раскусили китайские авто
"Авито Авто": 70% владельцев китайских авто готовы купить их повторно
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Треть автолюбителей, у которых есть китайское авто или которые планируют его купить, готовы сделать это повторно, сообщила руководитель по развитию опыта частных пользователей в "Авито Авто" Анастасия Докучаева.
Она привела данные опроса, согласно которым чаще других готовы к покупке машины китайского бренда те, кто уже имеет такой автомобиль: среди них показатель равен 70%. Собственники авто других марок готовы приобрести "китайца" примерно в трети случаев.
"Автопроизводителям из Китая и дилерам, работающим с ними на российском рынке, стоит обратить больше внимания на ту часть аудитории, которая колеблется - именно здесь серьезная точка роста для увеличения продаж. Одна из причин того, что доля тех, кто не определился, столь высока - в недостатке информации о китайских моделях", - считает Докучаева.
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Больше других расположены к китайскому автопрому люди в возрасте 35-44 лет: среди них о готовности приобрести машину из Поднебесной заявили 40% опрошенных. Схожий показатель доверия китайским автобрендам у молодежи в возрасте 18-24 года: 39% выразили готовность купить их продукцию. Менее всего склонны к этому люди старшего поколения: всего 23% в возрастной категории старше 65 лет.
Среди жителей крупных городов наибольшая доля тех, кто готов приобрести авто китайских марок, оказалась в Ростове-на-Дону (47%), Казани (43%) и Екатеринбурге (40%). Также в топ-5 вошли Самара и Омск, где доля составила по 38%.
На данный же момент наиболее распространенными являются машины российских марок (27%). Также в тройку лидеров входят японские (22%) и европейские бренды (19%). Доля владельцев китайских авто среди респондентов равна 10%.