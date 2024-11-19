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"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России - 19.11.2024, ПРАЙМ
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"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России
"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России
По состоянию на октябрь 2024 года продажи китайских легковых автомобилей в России достигли рекордного уровня, сообщает "Автостат". | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:04+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. По состоянию на октябрь 2024 года продажи китайских легковых автомобилей в России достигли рекордного уровня, сообщает "Автостат".За этот месяц было продано 98 156 новых автомобилей китайских марок, что стало самым высоким показателем за все время. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре этого же года, когда было продано 93 175 автомобилей.Рост продаж наблюдается уже третий месяц подряд. В октябре самыми популярными китайскими брендами стали Haval и Geely, с объемами продаж в 23 801 и 17 163 автомобилей соответственно.Также отмечается, что рекордные продажи были установлены у популярных моделей таких брендов, как Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval F7, Haval H3, Jetour Dashing, GAC GS8 и Haval H9.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:04 19.11.2024
 
"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России

"Автостат": в России в октябре продали более 98 тысяч китайских автомобилей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. По состоянию на октябрь 2024 года продажи китайских легковых автомобилей в России достигли рекордного уровня, сообщает "Автостат".
За этот месяц было продано 98 156 новых автомобилей китайских марок, что стало самым высоким показателем за все время. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре этого же года, когда было продано 93 175 автомобилей.
Рост продаж наблюдается уже третий месяц подряд. В октябре самыми популярными китайскими брендами стали Haval и Geely, с объемами продаж в 23 801 и 17 163 автомобилей соответственно.
Также отмечается, что рекордные продажи были установлены у популярных моделей таких брендов, как Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval F7, Haval H3, Jetour Dashing, GAC GS8 и Haval H9.
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