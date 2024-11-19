https://1prime.ru/20241119/avto-852908066.html
"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России
"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России
По состоянию на октябрь 2024 года продажи китайских легковых автомобилей в России достигли рекордного уровня, сообщает "Автостат". | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:04+0300
2024-11-19T11:04+0300
2024-11-19T11:04+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. По состоянию на октябрь 2024 года продажи китайских легковых автомобилей в России достигли рекордного уровня, сообщает "Автостат".За этот месяц было продано 98 156 новых автомобилей китайских марок, что стало самым высоким показателем за все время. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре этого же года, когда было продано 93 175 автомобилей.Рост продаж наблюдается уже третий месяц подряд. В октябре самыми популярными китайскими брендами стали Haval и Geely, с объемами продаж в 23 801 и 17 163 автомобилей соответственно.Также отмечается, что рекордные продажи были установлены у популярных моделей таких брендов, как Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval F7, Haval H3, Jetour Dashing, GAC GS8 и Haval H9.
https://1prime.ru/20241119/zima-852904318.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc16c2be965b097c7cbad9629ab2fa1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
"Китайцы" вновь побили рекорд по продажам в России
"Автостат": в России в октябре продали более 98 тысяч китайских автомобилей
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
По состоянию на октябрь 2024 года продажи китайских легковых автомобилей в России достигли рекордного уровня, сообщает
"Автостат".
За этот месяц было продано 98 156 новых автомобилей китайских марок, что стало самым высоким показателем за все время. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре этого же года, когда было продано 93 175 автомобилей.
Рост продаж наблюдается уже третий месяц подряд. В октябре самыми популярными китайскими брендами стали Haval и Geely, с объемами продаж в 23 801 и 17 163 автомобилей соответственно.
Также отмечается, что рекордные продажи были установлены у популярных моделей таких брендов, как Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval F7, Haval H3, Jetour Dashing, GAC GS8 и Haval H9.
Эксперты выяснили, во сколько обойдется подготовка авто к зиме в России