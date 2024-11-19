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В Россию привезли новый BMW X6 M Competition

В Россию привезли новый BMW X6 M Competition - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый BMW X6 M Competition

Российский дилер привез в страну специальную версию BMW X6 M Competition, сообщает портал AutoNews.ru. | 19.11.2024, ПРАЙМ

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россия

bmw

авто

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский дилер привез в страну специальную версию BMW X6 M Competition, сообщает портал AutoNews.ru.Автомобиль оснащен мощным 4,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 625 л.с. и полным приводом. В комплектацию входят передовые опции комфорта и системы помощи водителю, такие как предупреждение о сходе с полосы движения, система удержания в полосе и система помощи при торможении.В автомобиле также присутствуют шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и мультимедийно-развлекательный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Цена нового автомобиля составляет 26 950 000 рублей, что почти в два раза дороже начальной цены за эту модель при официальных продажах.Комплектация Competition отличается наличием углеродного волокна в деталях экстерьера, таких как корпуса боковых зеркал, капот и спойлер.

https://1prime.ru/20241119/zima-852904318.html

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россия, bmw, авто