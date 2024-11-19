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Эксперты ждут сохранения тенденции на снижение выдач автокредитов в России

Эксперты ждут сохранения тенденции на снижение выдач автокредитов в России - 19.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты ждут сохранения тенденции на снижение выдач автокредитов в России

Тенденция на снижение выдач автокредитов в РФ будет сохраняться в ближайшие месяцы, что станет негативным фактором для авторынка, считают опрошенные РИА Новости | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T18:30+0300

2024-11-19T18:30+0300

2024-11-19T18:30+0300

экономика

россия

авто

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Тенденция на снижение выдач автокредитов в РФ будет сохраняться в ближайшие месяцы, что станет негативным фактором для авторынка, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Средние ставки по автокредитам выросли с октября почти на три процентных пункта, до 26%, рассказали "Российской газете" в "Банки.ру", отметив, что в ближайшей перспективе некоторые банки могут временно вывести автокредитование из своих тарифов или же перевести выдачи в "ручной" режим. "В ближайшие месяцы ожидаем тенденцию снижения числа выдач: банки продолжают повышать ставки, а прошедшая девальвация будет транслироваться в постепенный рост цен на авто. Также на снижении числа выдач скажется рост утильсбора. Это один из факторов будущей сдержанной динамики развития авторынка в целом", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Эксперт отметил, что рост внутреннего, в том числе локализованного, производства не сможет стать фактором, сдерживающим цены. Соответственно, покупательная способность и кредитная активность потребителей будут стагнировать. "Банки будут стимулировать автодилеров к проведению акции по продаже с дисконтом, однако ПСК снижаться не будет, вероятно на протяжении первого полугодия 2025 года", - сказал эксперт. При этом Миронюк подчеркнул, что текущее снижение выдач - откат к нормальному уровню выдач, который фиксировался ранее в периоды отсутствия ажиотажного спроса на волне ожиданий ухудшения ценовых и кредитных условий. "Из-за роста ставок по автокредитам, а также общего удорожания автомобилей, банки будут предъявлять более строгие требования к заемщикам. Поэтому стоит ожидать ухудшения динамики выдачи автокредитов, что, в свою очередь, станет негативным фактором для авторынка", - предположил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. В пресс-службе "Росбанк Авто" сообщили, что на текущий момент повышать ставки по автокредитам не планируется, в пресс-службе Абсолют банка сообщили, что банк не планирует повышать ставки по авктокредитам в этом году. "Рост средних ставок обусловлен решениями регулятора по денежно-кредитной политике и нормативными мерами регулирования (МПЛ, МПН)", - сообщили РИА новости в пресс-службе Альфа-банка. При этом, директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич предположил, что рост ставок по автокредитам, как и по другим кредитным продуктам, обусловлен ростом стоимости фондирования. "Изменение ставок по кредитам зависит от совокупности факторов, включая размер ключевой ставки и ситуацию на рынке. Средневзвешенная ставка по автокредитам в "Росбанк Авто" составляет в ноябре 20% годовых. При этом важно оценивать данный показатель в разрезе сегментов", - считает начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов "Росбанк Авто" Вячеслав Якубчик. Согласно данным Альфа-банка, чаще всего в кредит покупают машины мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. В "Росбанк Авто" отметили, что чаще всего автокредиты берут мужчины 30-50 лет, а средний возраст в целом по стране увеличился с 39-41 года до 41-42 лет. В Абсолют банке сообщили, что основная группа заемщиков по автокредитам: мужчины в возрасте 35-40 лет.

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россия, авто