Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241119/balans-852916089.html
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ
Союзники Киева не ожидают, что расстановка сил в украинском конфликте изменится после разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, рассказало... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:03+0300
2024-11-19T15:04+0300
спецоперация на украине
ракеты atacms
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Союзники Киева не ожидают, что расстановка сил в украинском конфликте изменится после разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, рассказало агентство Bloomberg. Ранее в Кремле также заявляли, что никакие виды вооружений не смогут повлиять на течение спецоперации. "Союзные чиновники не ожидают, что последнее разрешение окажет... влияние, по крайней мере, на данный момент, или кардинально изменит баланс в конфликте, в котором украинские войска в последние месяцы теряют позиции", - следует из заявления.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
https://1prime.ru/20241119/sholts-852915626.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ракеты atacms, украина, запад
Спецоперация на Украине, ракеты ATACMS, УКРАИНА, ЗАПАД
15:03 19.11.2024 (обновлено: 15:04 19.11.2024)
 
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ

Bloomberg: союзники Киева не ждут, что решение США по ударам вглубь РФ изменит баланс сил

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Союзники Киева не ожидают, что расстановка сил в украинском конфликте изменится после разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, рассказало агентство Bloomberg.
Ранее в Кремле также заявляли, что никакие виды вооружений не смогут повлиять на течение спецоперации.
"Союзные чиновники не ожидают, что последнее разрешение окажет... влияние, по крайней мере, на данный момент, или кардинально изменит баланс в конфликте, в котором украинские войска в последние месяцы теряют позиции", - следует из заявления.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ
14:43
 
Спецоперация на Украинеракеты ATACMSУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала