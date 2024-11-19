https://1prime.ru/20241119/balans-852916089.html
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ
Союзники Киева не ожидают, что расстановка сил в украинском конфликте изменится после разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, рассказало... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:03+0300
2024-11-19T15:03+0300
2024-11-19T15:04+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Союзники Киева не ожидают, что расстановка сил в украинском конфликте изменится после разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, рассказало агентство Bloomberg. Ранее в Кремле также заявляли, что никакие виды вооружений не смогут повлиять на течение спецоперации. "Союзные чиновники не ожидают, что последнее разрешение окажет... влияние, по крайней мере, на данный момент, или кардинально изменит баланс в конфликте, в котором украинские войска в последние месяцы теряют позиции", - следует из заявления.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
https://1prime.ru/20241119/sholts-852915626.html
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ракеты atacms, украина, запад
Спецоперация на Украине, ракеты ATACMS, УКРАИНА, ЗАПАД
СМИ: союзники Киева не ожидают изменения баланса сил из-за ударов по РФ
Bloomberg: союзники Киева не ждут, что решение США по ударам вглубь РФ изменит баланс сил
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Союзники Киева не ожидают, что расстановка сил в украинском конфликте изменится после разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, рассказало агентство Bloomberg.
Ранее в Кремле также заявляли, что никакие виды вооружений не смогут повлиять на течение спецоперации.
"Союзные чиновники не ожидают, что последнее разрешение окажет... влияние, по крайней мере, на данный момент, или кардинально изменит баланс в конфликте, в котором украинские войска в последние месяцы теряют позиции", - следует из заявления.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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