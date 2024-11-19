https://1prime.ru/20241119/bayden-852922990.html

Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ

Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ - 19.11.2024, ПРАЙМ

Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ

Администрация президента США Джо Байдена хочет обеспечить допфинансирование Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 61 миллиарда... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:39+0300

2024-11-19T17:39+0300

2024-11-19T17:39+0300

экономика

сша

джо байден

мвф

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667506_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_b5218b9851c5fecd0f4d26851dd8c2e7.jpg

ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена хочет обеспечить допфинансирование Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 61 миллиарда долларов, следует из распространенного заявления Белого дома на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Согласно заявлению, Байден объявил о намерении США существенно увеличить вклад к Международную ассоциацию развития, подразделение Всемирного банка и выделить четыре миллиарда долларов для ее пополнения в течение трех лет, что должен одобрить конгресс США. Кроме того, на саммите G20 Байден сообщил о запросе к американским законодателям о выделении 36 миллиардов долларов для расширения возможностей кредитования самого Всемирного банка. Уходящий американский лидер призвал и своих коллег по "двадцатке" увеличить вклад в международную организацию. Как отметили в Белом доме, правительство США также использует имеющиеся многосторонние и двусторонние инструменты для увеличения финансирования уязвимых стран через фонд МВФ по сокращению бедности, что включает в себя предстоящее завершение взноса Вашингтона в размере 21 миллиарда долларов в указанную структуру. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.

https://1prime.ru/20241119/kiev-852917700.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, мвф, всемирный банк