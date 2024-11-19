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Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ
Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ - 19.11.2024, ПРАЙМ
Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ
Администрация президента США Джо Байдена хочет обеспечить допфинансирование Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 61 миллиарда... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:39+0300
2024-11-19T17:39+0300
экономика
сша
джо байден
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена хочет обеспечить допфинансирование Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 61 миллиарда долларов, следует из распространенного заявления Белого дома на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Согласно заявлению, Байден объявил о намерении США существенно увеличить вклад к Международную ассоциацию развития, подразделение Всемирного банка и выделить четыре миллиарда долларов для ее пополнения в течение трех лет, что должен одобрить конгресс США. Кроме того, на саммите G20 Байден сообщил о запросе к американским законодателям о выделении 36 миллиардов долларов для расширения возможностей кредитования самого Всемирного банка. Уходящий американский лидер призвал и своих коллег по "двадцатке" увеличить вклад в международную организацию. Как отметили в Белом доме, правительство США также использует имеющиеся многосторонние и двусторонние инструменты для увеличения финансирования уязвимых стран через фонд МВФ по сокращению бедности, что включает в себя предстоящее завершение взноса Вашингтона в размере 21 миллиарда долларов в указанную структуру. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
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сша, джо байден, мвф, всемирный банк
Экономика, США, Джо Байден, МВФ, Всемирный банк
17:39 19.11.2024
 
Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ

Белый дом: Байден хочет профинансировать Всемирный банк и МВФ на $61 млрд

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена хочет обеспечить допфинансирование Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 61 миллиарда долларов, следует из распространенного заявления Белого дома на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.
Согласно заявлению, Байден объявил о намерении США существенно увеличить вклад к Международную ассоциацию развития, подразделение Всемирного банка и выделить четыре миллиарда долларов для ее пополнения в течение трех лет, что должен одобрить конгресс США.
Кроме того, на саммите G20 Байден сообщил о запросе к американским законодателям о выделении 36 миллиардов долларов для расширения возможностей кредитования самого Всемирного банка. Уходящий американский лидер призвал и своих коллег по "двадцатке" увеличить вклад в международную организацию.
Как отметили в Белом доме, правительство США также использует имеющиеся многосторонние и двусторонние инструменты для увеличения финансирования уязвимых стран через фонд МВФ по сокращению бедности, что включает в себя предстоящее завершение взноса Вашингтона в размере 21 миллиарда долларов в указанную структуру.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
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ЭкономикаСШАДжо БайденМВФВсемирный банк
 
 
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