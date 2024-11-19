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Байден отказался подтверждать разрешение Украине бить ATACMS вглубь России

Байден отказался подтверждать разрешение Украине бить ATACMS вглубь России - 19.11.2024, ПРАЙМ

Байден отказался подтверждать разрешение Украине бить ATACMS вглубь России

Президент США Джо Байден, Совет нацбезопасности Белого дома, Минобороны и Госдеп США отказались отвечать на запросы для официального подтверждения выданного... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T21:52+0300

2024-11-19T21:52+0300

2024-11-19T21:52+0300

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, Совет нацбезопасности Белого дома, Минобороны и Госдеп США отказались отвечать на запросы для официального подтверждения выданного Киеву разрешения наносить удары американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь российской территории. По данным пула журналистов Белого дома, находящийся на саммите G20 в Рио-де-Жанейро Байден во вторник проигнорировал многочисленные вопросы представителей СМИ о разрешении Киеву применять дальнобойные системы вооружения для ударов по России. Совет национальной безопасности, Пентагон и Госдеп по состоянию на 13.15 вторника по местному времени (21.15 мск) не ответили на запросы агентства РИА Новости с просьбой подтвердить данные о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать ATACMS. В понедельник в Пентагоне сообщили РИА Новости, что не могут подтвердить предоставление такого разрешения. В Госдепе в понедельник заявили РИА Новости, что позиция ведомства соответствует озвученному заявлению официального представителя госдепа Мэттью Миллера. Ранее он заявил, что не может подтвердить изменение позиции США по данному вопросу. Власти США сохраняют молчание на фоне многочисленных заявлений за пределами страны и публикаций в прессе о том, что Киев получил разрешение применять ATACMS для дальних ударов по российской территории, а также сообщения Минобороны РФ. Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Ведомство отмечало, что в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, а также заявил о намерении применять ATACMS. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что данное разрешение касается ударов по российской территории в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября сообщали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

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сша, джо байден, госдеп, пентагон, украина, ракеты atacms, ракетные удары