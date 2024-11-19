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Эксперты назвали ближайшую цель роста доллара на внебиржевом рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали ближайшую цель роста доллара на внебиржевом рынке
Эксперты назвали ближайшую цель роста доллара на внебиржевом рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали ближайшую цель роста доллара на внебиржевом рынке
Ближайшей целью роста доллара на внебиржевом рынке, после превышения ключевого уровня 100 рублей, является район 102-103 рублей, полагают эксперты. | 19.11.2024, ПРАЙМ
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2024-11-19T22:11+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ближайшей целью роста доллара на внебиржевом рынке, после превышения ключевого уровня 100 рублей, является район 102-103 рублей, полагают эксперты. ЦБ РФ во вторник установил официальный курс доллара на отметке до 100,03 рубля. В предыдущий раз официальный курс доллара превышал психологический уровень 10 октября и равнялся на эту дату 101,36 рубля. "Давление на курс рубля продолжает оказывать фактор внешней торговли. Он усугубляется признаками возможного ухудшения геополитической обстановки. Это в том числе отдаляет перспективы выправления ситуации с повышенными расходами госбюджета, которые выступают одним из драйверов снижения курса рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Рост доллара к рублю провоцируется усилением геополитических рисков и ростом денежной массы M2. Происходит он вопреки увеличению профицита торгового баланса. Скорее всего, сценарий продолжения умеренного ослабления рубля сохранится до конца года. Ближайшей целью роста доллара на внебиржевом рынке является район 102-103 рублей", - оценивает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". С учетом того, что в ноябре цены на нефть "сохраняют слабость", ждать роста объемов продажи валюты ее экспортерами в РФ до конца года, видимо, не стоит, считает Александр Потавин из ФГ "Финам". "Поэтому в ближайшие недели доллар, вероятно, продолжит подъем, имея целью достижение отметки 102,5 рубля, то есть доллар вернется на те максимумы, которые были отмечены ранее в августе и октябре 2023 года", - резюмирует он.
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россия, доллар, рубль, внебиржевые операции
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, доллар, рубль, внебиржевые операции
22:11 19.11.2024
 
Эксперты назвали ближайшую цель роста доллара на внебиржевом рынке

Эксперты: ближайшая цель роста доллара на внебиржевом рынке — район 102-103 руб

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ближайшей целью роста доллара на внебиржевом рынке, после превышения ключевого уровня 100 рублей, является район 102-103 рублей, полагают эксперты.
ЦБ РФ во вторник установил официальный курс доллара на отметке до 100,03 рубля. В предыдущий раз официальный курс доллара превышал психологический уровень 10 октября и равнялся на эту дату 101,36 рубля.
"Давление на курс рубля продолжает оказывать фактор внешней торговли. Он усугубляется признаками возможного ухудшения геополитической обстановки. Это в том числе отдаляет перспективы выправления ситуации с повышенными расходами госбюджета, которые выступают одним из драйверов снижения курса рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Рост доллара к рублю провоцируется усилением геополитических рисков и ростом денежной массы M2. Происходит он вопреки увеличению профицита торгового баланса. Скорее всего, сценарий продолжения умеренного ослабления рубля сохранится до конца года. Ближайшей целью роста доллара на внебиржевом рынке является район 102-103 рублей", - оценивает Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
С учетом того, что в ноябре цены на нефть "сохраняют слабость", ждать роста объемов продажи валюты ее экспортерами в РФ до конца года, видимо, не стоит, считает Александр Потавин из ФГ "Финам". "Поэтому в ближайшие недели доллар, вероятно, продолжит подъем, имея целью достижение отметки 102,5 рубля, то есть доллар вернется на те максимумы, которые были отмечены ранее в августе и октябре 2023 года", - резюмирует он.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Рубль на Мосбирже вышел на годовой минимум
21:56
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯдолларрубльвнебиржевые операции
 
 
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