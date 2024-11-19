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Ядерная война. Эксперт рассказал, что Трамп получит "по наследству" - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Ядерная война. Эксперт рассказал, что Трамп получит "по наследству"
Ядерная война. Эксперт рассказал, что Трамп получит "по наследству" - 19.11.2024, ПРАЙМ
Ядерная война. Эксперт рассказал, что Трамп получит "по наследству"
Действующий американский президент Джо Байден может попытаться помешать новому главе Белого дома осуществить планы по быстрому урегулированию украинского... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:46+0300
2024-11-19T15:46+0300
вооружения
дональд трамп
джо байден
ядерная угроза
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден может попытаться помешать новому главе Белого дома осуществить планы по быстрому урегулированию украинского конфликта, поспособствовав его эскалации и появлению угрозы ядерного конфликта, заявил академик РАН, руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. "Уходящий президент, он, в принципе, имеет право это делать, но с политической точки зрения это не очень красиво выглядит ... Сам все время говорил не стимулировать эскалацию, не рисковать ядерной войной, а под занавес взял и перекинул на плечи Трампа", - объяснил эксперт свою позицию.Арбатов отметил, что администрация Байдена намерена связать республиканцу руки, чтобы предотвратить политический успех в разрешении конфликта между Киевом и Москвой. При этом нельзя утверждать, что Трамп отменит решение об ударах со своим приходом к власти, поскольку, вероятно, попытается использовать его в своих целях."Это как раз угроза, которую он может использовать в переговорах с (президентом РФ Владимиром) Путиным, а с (Владимиром) Зеленским, наоборот, (сказать) не дам и санкцию не выдам на применение (ракет – прим. ред.)", - объяснил он.
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дональд трамп, джо байден, ядерная угроза
Вооружения, Дональд Трамп, Джо Байден, ядерная угроза
15:46 19.11.2024
 
Ядерная война. Эксперт рассказал, что Трамп получит "по наследству"

Арбатов: Байден передал Трампу угрозу ядерной войны перед уходом из Белого дома

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Брифинг президента США Д. Трампа
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден может попытаться помешать новому главе Белого дома осуществить планы по быстрому урегулированию украинского конфликта, поспособствовав его эскалации и появлению угрозы ядерного конфликта, заявил академик РАН, руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов.
"Уходящий президент, он, в принципе, имеет право это делать, но с политической точки зрения это не очень красиво выглядит ... Сам все время говорил не стимулировать эскалацию, не рисковать ядерной войной, а под занавес взял и перекинул на плечи Трампа", - объяснил эксперт свою позицию.
Арбатов отметил, что администрация Байдена намерена связать республиканцу руки, чтобы предотвратить политический успех в разрешении конфликта между Киевом и Москвой. При этом нельзя утверждать, что Трамп отменит решение об ударах со своим приходом к власти, поскольку, вероятно, попытается использовать его в своих целях.
"Это как раз угроза, которую он может использовать в переговорах с (президентом РФ Владимиром) Путиным, а с (Владимиром) Зеленским, наоборот, (сказать) не дам и санкцию не выдам на применение (ракет – прим. ред.)", - объяснил он.
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ВооруженияДональд ТрампДжо Байденядерная угроза
 
 
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