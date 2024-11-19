https://1prime.ru/20241119/konflikt-852907825.html

"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России

"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России

Действующий американский президент Джо Байден и руководство Североатлантического альянса своими амбициями на Украине практически спровоцировали ядерный... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T10:54+0300

2024-11-19T10:54+0300

2024-11-19T10:54+0300

политика

джо байден

дональд трамп

сша

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден и руководство Североатлантического альянса своими амбициями на Украине практически спровоцировали ядерный конфликт, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети Х."Решение Байдена позволить Украине использовать оружие НАТО для ударов вглубь России полное сумасшествие. <…> Они скорее уничтожат мир, чем откажутся от власти и признают поражение в Украине", - подчеркнул он.Фази также добавил, что эскалация конфликта началась сразу после того, как стали известны результаты президентских выборов в Штатах. Журналист считает, что своим выбором американцы четко дали понять, что они выступают против прокси-войны, проводимой действующей администрацией. Такие же настроения отмечены и в Европе, заключил он.

https://1prime.ru/20241119/vsu-852907029.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, дональд трамп, сша, россия, украина