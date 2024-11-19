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"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России
"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России
Действующий американский президент Джо Байден и руководство Североатлантического альянса своими амбициями на Украине практически спровоцировали ядерный... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:54+0300
2024-11-19T10:54+0300
2024-11-19T10:54+0300
политика
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден и руководство Североатлантического альянса своими амбициями на Украине практически спровоцировали ядерный конфликт, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети Х."Решение Байдена позволить Украине использовать оружие НАТО для ударов вглубь России полное сумасшествие. <…> Они скорее уничтожат мир, чем откажутся от власти и признают поражение в Украине", - подчеркнул он.Фази также добавил, что эскалация конфликта началась сразу после того, как стали известны результаты президентских выборов в Штатах. Журналист считает, что своим выбором американцы четко дали понять, что они выступают против прокси-войны, проводимой действующей администрацией. Такие же настроения отмечены и в Европе, заключил он.
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джо байден, дональд трамп, сша, россия, украина
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, УКРАИНА
"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России
Журналист Фази: Байден и НАТО подвели мир к ядерному конфликту с Россией
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
Действующий американский президент Джо Байден и руководство Североатлантического альянса своими амбициями на Украине практически спровоцировали ядерный конфликт, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети Х
.
"Решение Байдена позволить Украине использовать оружие НАТО для ударов вглубь России полное сумасшествие. <…> Они скорее уничтожат мир, чем откажутся от власти и признают поражение в Украине", - подчеркнул он.
Фази также добавил, что эскалация конфликта началась сразу после того, как стали известны результаты президентских выборов в Штатах. Журналист считает, что своим выбором американцы четко дали понять, что они выступают против прокси-войны, проводимой действующей администрацией. Такие же настроения отмечены и в Европе, заключил он.
В США попытались оправдать неэффективность оружия провалами ВСУ