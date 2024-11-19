https://1prime.ru/20241119/pribyl-852906523.html
Прибыль Т-Банка за 10 месяцев выросла на 36%, Росбанка - на 42%
Прибыль Т-Банка за 10 месяцев выросла на 36%, Росбанка - на 42% - 19.11.2024, ПРАЙМ
Прибыль Т-Банка за 10 месяцев выросла на 36%, Росбанка - на 42%
Прибыль Т-Банка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года выросла на 36% год к году - до 50 миллиардов рублей, а Росбанка увеличилась на 42% - до 46 миллиардов рублей,... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:13+0300
2024-11-19T10:13+0300
2024-11-19T10:13+0300
прибыль
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года выросла на 36% год к году - до 50 миллиардов рублей, а Росбанка увеличилась на 42% - до 46 миллиардов рублей, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка). "Прибыль Т-Банка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года достигла 50 миллиардов рублей, увеличившись на 36% год к году (за 10 месяцев 2023 года – 37 миллиардов рублей). Прибыль Росбанка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года составила 46 миллиардов рублей, что на 42% выше, чем годом ранее (за 10 месяцев 2023 года – 32 миллиарда рублей)", - указывается в материалах.
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прибыль, т-банк, росбанк
Прибыль Т-Банка за 10 месяцев выросла на 36%, Росбанка - на 42%
Прибыль Т-Банка по РСБУ за 10 месяцев выросла на 36%, Росбанка - на 42%
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года выросла на 36% год к году - до 50 миллиардов рублей, а Росбанка увеличилась на 42% - до 46 миллиардов рублей, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка).
"Прибыль Т-Банка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года достигла 50 миллиардов рублей, увеличившись на 36% год к году (за 10 месяцев 2023 года – 37 миллиардов рублей). Прибыль Росбанка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года составила 46 миллиардов рублей, что на 42% выше, чем годом ранее (за 10 месяцев 2023 года – 32 миллиарда рублей)", - указывается в материалах.
Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО выросла на 7,5%