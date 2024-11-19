https://1prime.ru/20241119/proizvodstvo-852911998.html

Алиханов рассказал о рекордных объемах производства "АвтоВАЗа" за 15 лет

Алиханов рассказал о рекордных объемах производства "АвтоВАЗа" за 15 лет - 19.11.2024, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о рекордных объемах производства "АвтоВАЗа" за 15 лет

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести более 520 тысяч автомобилей, что станет лучшим результатом производителя за... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T13:20+0300

2024-11-19T13:20+0300

2024-11-19T13:20+0300

автоваз

производство

авто

антон алиханов

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести более 520 тысяч автомобилей, что станет лучшим результатом производителя за 15 лет, сообщил министр промышленности и торговли в РФ Антон Алиханов в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации. "АвтоВАЗ" у нас покажет лучший результат за последние 15 лет. Больше 520 тысяч автомобилей они планируют произвести в этом году", - сказал он. Утвержденный в декабре советом директоров "АвтоВАЗа" производственный план на 2024 год предполагал выпуск 500 тысяч автомобилей Lada. Однако президент компании Максим Соколов в июне говорил, что "АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой изначальный план по производству в пределах 5%.

https://1prime.ru/20241119/avtovaz-852911692.html

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автоваз, производство, авто, антон алиханов