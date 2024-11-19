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Алиханов рассказал о рекордных объемах производства "АвтоВАЗа" за 15 лет - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о рекордных объемах производства "АвтоВАЗа" за 15 лет
Алиханов рассказал о рекордных объемах производства "АвтоВАЗа" за 15 лет - 19.11.2024, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о рекордных объемах производства "АвтоВАЗа" за 15 лет
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести более 520 тысяч автомобилей, что станет лучшим результатом производителя за... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:20+0300
2024-11-19T13:20+0300
автоваз
производство
авто
антон алиханов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести более 520 тысяч автомобилей, что станет лучшим результатом производителя за 15 лет, сообщил министр промышленности и торговли в РФ Антон Алиханов в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации. "АвтоВАЗ" у нас покажет лучший результат за последние 15 лет. Больше 520 тысяч автомобилей они планируют произвести в этом году", - сказал он. Утвержденный в декабре советом директоров "АвтоВАЗа" производственный план на 2024 год предполагал выпуск 500 тысяч автомобилей Lada. Однако президент компании Максим Соколов в июне говорил, что "АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой изначальный план по производству в пределах 5%.
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автоваз, производство, авто, антон алиханов
АвтоВАЗ, производство, Авто, Антон Алиханов
13:20 19.11.2024
 
Алиханов рассказал о рекордных объемах производства "АвтоВАЗа" за 15 лет

Алиханов: "АвтоВАЗ" в 2024 году покажет лучший результат по производству за 15 лет

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк#Посетители во время старта продаж автомобиля Lada Vesta в Москве
#Посетители во время старта продаж автомобиля Lada Vesta в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести более 520 тысяч автомобилей, что станет лучшим результатом производителя за 15 лет, сообщил министр промышленности и торговли в РФ Антон Алиханов в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.
"АвтоВАЗ" у нас покажет лучший результат за последние 15 лет. Больше 520 тысяч автомобилей они планируют произвести в этом году", - сказал он.
Утвержденный в декабре советом директоров "АвтоВАЗа" производственный план на 2024 год предполагал выпуск 500 тысяч автомобилей Lada. Однако президент компании Максим Соколов в июне говорил, что "АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой изначальный план по производству в пределах 5%.
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет
13:09
 
АвтоВАЗпроизводствоАвтоАнтон Алиханов
 
 
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