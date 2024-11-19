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Украинские СМИ рассказали о первых ударах ВСУ ракетами ATACMS по России - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Украинские СМИ рассказали о первых ударах ВСУ ракетами ATACMS по России
Украинские СМИ рассказали о первых ударах ВСУ ракетами ATACMS по России - 19.11.2024, ПРАЙМ
Украинские СМИ рассказали о первых ударах ВСУ ракетами ATACMS по России
Украинские СМИ сообщили, что украинские военные нанесли первый удар западными дальнобойными ракетами ATACMS по территории России в международно признанных... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:55+0300
2024-11-19T13:55+0300
спецоперация на украине
всу
украина
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украинские СМИ сообщили, что украинские военные нанесли первый удар западными дальнобойными ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. "Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена! По данным источников "Цензор.НЕТ", сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США", - заявил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в социальной сети Facebook*.Слова Бутусова подтвердило и агентство РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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всу, украина, россия, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, ракеты ATACMS
13:55 19.11.2024
 
Украинские СМИ рассказали о первых ударах ВСУ ракетами ATACMS по России

Украинские СМИ утверждают, что ВСУ впервые использовали ATACMS для ударов вглубь РФ

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украинские СМИ сообщили, что украинские военные нанесли первый удар западными дальнобойными ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах.
"Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена! По данным источников "Цензор.НЕТ", сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США", - заявил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в социальной сети Facebook*.
Слова Бутусова подтвердило и агентство РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯракеты ATACMS
 
 
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