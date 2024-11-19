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Рубль на Мосбирже продолжает терять позиции против юаня - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже продолжает терять позиции против юаня
Рубль на Мосбирже продолжает терять позиции против юаня - 19.11.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже продолжает терять позиции против юаня
Рубль на Московской бирже во вторник торгуется в минусе против юаня, сохраняя преобладающую динамику предыдущих дней, удерживаясь, впрочем, от обновления... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T18:27+0300
2024-11-19T18:27+0300
китайский юань
курсы валют
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже во вторник торгуется в минусе против юаня, сохраняя преобладающую динамику предыдущих дней, удерживаясь, впрочем, от обновления годового минимума (13,85 рубля), следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.09 мск рос на 8 копеек, до 13,84 рубля. Повышение составило 0,2%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 102,8 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,42 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,251 против 7,241 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль во вторник торгуется против юаня под давлением. При этом официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на среду, превысил психологический уровень и составляет 100,03 рубля. "Российская валюта торгуется с умеренными потерями вблизи дневных минимумов. Давление на курс рубля продолжает оказывать фактор внешней торговли. Он усугубляется признаками возможного ухудшения геополитической обстановки. Это в том числе ухудшает перспективы рубля в плане выправления ситуации с повышенными расходами госбюджета", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 19,1% годовых по индикатору RUSFARCNY против 16,32% накануне. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.08 мск повышается на 0,6%, до 73,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 106,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Что касается доллара, что следующая цель его роста на "внебирже" просматривается в районе 102,5 рубля, считает Александр Потавин из ФГ "Финам". "Среднесрочные перспективы у рубля пока не слишком радужные. Под конец года Минфин значительно нарастит бюджетные расходы, и свободных рублей на рынке станет еще больше. Если не ужесточать ДКП, то вся избыточная денежная масса уйдет на потребление и валютный рынок, и тогда инфляция в стране может значительно ускориться, что весьма негативно скажется на курсе рубля", - добавляет он. Сдерживать ослабление рубля способно приближение пика налоговых платежей экспортерами, который приходится на следующую неделю, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "На фоне годовых максимумов курсов валют к рублю компании могут заранее продавать иностранную валюту для исполнения фискальных обязательств. Юань остается в диапазоне 13,65–13,85 рубля, обозначенном вчера в качестве вероятного на эту неделю. Котировки направляются к его верхней границе, но текущей скорости пока недостаточно, чтобы с уверенностью говорить о быстрой попытке преодолеть это техническое препятствие", - добавляет он.
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курсы валют, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, Курсы валют, биржевые торги, Мосбиржа, юань
18:27 19.11.2024
 
Рубль на Мосбирже продолжает терять позиции против юаня

Юань на Мосбирже поднялся до 13,84 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже во вторник торгуется в минусе против юаня, сохраняя преобладающую динамику предыдущих дней, удерживаясь, впрочем, от обновления годового минимума (13,85 рубля), следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.09 мск рос на 8 копеек, до 13,84 рубля. Повышение составило 0,2%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 102,8 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,42 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,251 против 7,241 на форексе.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль во вторник торгуется против юаня под давлением. При этом официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на среду, превысил психологический уровень и составляет 100,03 рубля.
"Российская валюта торгуется с умеренными потерями вблизи дневных минимумов. Давление на курс рубля продолжает оказывать фактор внешней торговли. Он усугубляется признаками возможного ухудшения геополитической обстановки. Это в том числе ухудшает перспективы рубля в плане выправления ситуации с повышенными расходами госбюджета", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 19,1% годовых по индикатору RUSFARCNY против 16,32% накануне.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.08 мск повышается на 0,6%, до 73,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 106,3 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Что касается доллара, что следующая цель его роста на "внебирже" просматривается в районе 102,5 рубля, считает Александр Потавин из ФГ "Финам".
"Среднесрочные перспективы у рубля пока не слишком радужные. Под конец года Минфин значительно нарастит бюджетные расходы, и свободных рублей на рынке станет еще больше. Если не ужесточать ДКП, то вся избыточная денежная масса уйдет на потребление и валютный рынок, и тогда инфляция в стране может значительно ускориться, что весьма негативно скажется на курсе рубля", - добавляет он.
Сдерживать ослабление рубля способно приближение пика налоговых платежей экспортерами, который приходится на следующую неделю, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"На фоне годовых максимумов курсов валют к рублю компании могут заранее продавать иностранную валюту для исполнения фискальных обязательств. Юань остается в диапазоне 13,65–13,85 рубля, обозначенном вчера в качестве вероятного на эту неделю. Котировки направляются к его верхней границе, но текущей скорости пока недостаточно, чтобы с уверенностью говорить о быстрой попытке преодолеть это техническое препятствие", - добавляет он.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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