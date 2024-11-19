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Рубль на Мосбирже вышел на годовой минимум - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже вышел на годовой минимум
Рубль на Мосбирже вышел на годовой минимум - 19.11.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже вышел на годовой минимум
Рубль на Московской бирже во вторник упал против юаня, сохраняя преобладающую динамику предыдущих дней, и вышел на годовой минимум, следует из данных торгов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T21:56+0300
2024-11-19T21:56+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во вторник упал против юаня, сохраняя преобладающую динамику предыдущих дней, и вышел на годовой минимум, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек, до 13,84 рубля. Объем торгов в пятницу составил 106,3 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,57 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль во вторник торговался против юаня под давлением, отыгрывая высокие риски геополитики. При этом официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на среду, превысил психологический уровень в 100 рублей. В прошлый раз выше 100 рублей официальный курс доллара был 10 октября прошлого года. Юань на Мосбирже во вторник повышался до максимума года - 13,85 рубля. "Давление на рубль усилилось по мере того, как осложнилась геополитическая составляющая", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Часть ликвидности с рублевых активов в случаях обострения геополитического фона оперативно перекладывается инвесторами в инвалюту. Фундаментально на рубль давит также сезонное ускорение импорта при ограниченном экспорте", - добавляет Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.37 мск снижалась на 0,2%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 106,4 пункта. ПРОГНОЗЫ В оставшиеся сессии недели курс доллара может находиться в диапазоне 98-102 рубля, а китайского юаня – в коридоре 13,5-14,1 рубля, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". С точки зрения технического анализа предел снижения рубля близок, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В этом месяце компании могут раньше обычного начать готовиться к налоговому периоду, стремясь зафиксировать наиболее выгодный конверсионный курс, поддержку рубль может почувствовать уже на этой неделе. Меры валютного контроля и жесткая ДКП также - за рубль. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,4-13,9 рубля, доллар – 98,5-100,5 рубля", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
21:56 19.11.2024
 
Рубль на Мосбирже вышел на годовой минимум

Рубль на Мосбирже продолжил снижаться против юаня и вышел на годовой минимум

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во вторник упал против юаня, сохраняя преобладающую динамику предыдущих дней, и вышел на годовой минимум, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек, до 13,84 рубля. Объем торгов в пятницу составил 106,3 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,57 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль во вторник торговался против юаня под давлением, отыгрывая высокие риски геополитики. При этом официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на среду, превысил психологический уровень в 100 рублей. В прошлый раз выше 100 рублей официальный курс доллара был 10 октября прошлого года. Юань на Мосбирже во вторник повышался до максимума года - 13,85 рубля.
"Давление на рубль усилилось по мере того, как осложнилась геополитическая составляющая", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Часть ликвидности с рублевых активов в случаях обострения геополитического фона оперативно перекладывается инвесторами в инвалюту. Фундаментально на рубль давит также сезонное ускорение импорта при ограниченном экспорте", - добавляет Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.37 мск снижалась на 0,2%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 106,4 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В оставшиеся сессии недели курс доллара может находиться в диапазоне 98-102 рубля, а китайского юаня – в коридоре 13,5-14,1 рубля, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
С точки зрения технического анализа предел снижения рубля близок, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В этом месяце компании могут раньше обычного начать готовиться к налоговому периоду, стремясь зафиксировать наиболее выгодный конверсионный курс, поддержку рубль может почувствовать уже на этой неделе. Меры валютного контроля и жесткая ДКП также - за рубль. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,4-13,9 рубля, доллар – 98,5-100,5 рубля", - добавляет он.
Котировки, сток
Российский рынок акций снизился на геополитическом негативе
19:55
 
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