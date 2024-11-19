https://1prime.ru/20241119/tesla-852916328.html
На российский рынок вернулась обновленная Tesla Model Y
На российский рынок вернулась обновленная Tesla Model Y - 19.11.2024, ПРАЙМ
На российский рынок вернулась обновленная Tesla Model Y
В России появился в продаже электрический кроссовер Tesla Model Y с улучшенными характеристиками. Один из московских дилеров продает версию Long Range 2024 года | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:05+0300
2024-11-19T15:05+0300
2024-11-19T15:08+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В России появился в продаже электрический кроссовер Tesla Model Y с улучшенными характеристиками. Один из московских дилеров продает версию Long Range 2024 года выпуска продает по цене 7,2 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Speedme.ru.Отмечается, что модель имеет полный привод, двигатель мощностью 345 лошадиных сил и повышенный до 533 километров запас хода. Машина способна разогнаться до 100 км/ч всего за пять секунд.По данным Speedme.ru, Tesla Model Y оснащена передовыми системами безопасности, в том числе подушками безопасности для водителя и пассажиров, антипробуксовочной системой, ABS, ESP, а также датчиками света, дождя и давления в шинах, электрообогрев лобового стекла и зоны стеклоочистителей. Доступны различные режимы вождения, которые позволяют адаптироваться под любые дорожные условия. В машине есть мультимедийная система с большим ЖК-экраном, поддержка USB и AUX, задняя камера, система доступа без ключа и круиз-контроль. Также отмечается, что модель имеет панорамную крышу, выкрашена в элегантный синий цвет и при этом имеет белый интерьер с отделанным тканью салоном. Передние спортивные сиденья оснащены регулировкой и поясничной поддержкой. Рулевое колесо является многофункциональным.
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авто, внедорожники, электромобили, tesla
Экономика, Авто, внедорожники, электромобили, Tesla
На российский рынок вернулась обновленная Tesla Model Y
Speedme: в России запустили продажи новой Tesla Model Y от 7,2 миллиона рублей
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
В России появился в продаже электрический кроссовер Tesla Model Y с улучшенными характеристиками. Один из московских дилеров продает версию Long Range 2024 года выпуска продает по цене 7,2 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Speedme.ru
.
Отмечается, что модель имеет полный привод, двигатель мощностью 345 лошадиных сил и повышенный до 533 километров запас хода. Машина способна разогнаться до 100 км/ч всего за пять секунд.
По данным Speedme.ru, Tesla Model Y оснащена передовыми системами безопасности, в том числе подушками безопасности для водителя и пассажиров, антипробуксовочной системой, ABS, ESP, а также датчиками света, дождя и давления в шинах, электрообогрев лобового стекла и зоны стеклоочистителей. Доступны различные режимы вождения, которые позволяют адаптироваться под любые дорожные условия. В машине есть мультимедийная система с большим ЖК-экраном, поддержка USB и AUX, задняя камера, система доступа без ключа и круиз-контроль.
Также отмечается, что модель имеет панорамную крышу, выкрашена в элегантный синий цвет и при этом имеет белый интерьер с отделанным тканью салоном. Передние спортивные сиденья оснащены регулировкой и поясничной поддержкой. Рулевое колесо является многофункциональным.
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