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Лишились главного поставщика: Россия жестко ответила Вашингтону
Лишились главного поставщика: Россия жестко ответила Вашингтону - 19.11.2024, ПРАЙМ
Лишились главного поставщика: Россия жестко ответила Вашингтону
Москва временно ограничила поставки обогащенного урана в США, что стало новой угрозой для и без того уязвимой отрасли, говорится в материале агеньсьва РИА... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T09:14+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва временно ограничила поставки обогащенного урана в США, что стало новой угрозой для и без того уязвимой отрасли, говорится в материале агеньсьва РИА Новости.Согласно изданию, решение российской стороны по временному ограничению экспорта обогащенного урана стало ответной мерой на запрет США на российскую урановую продукцию. Теперь экспорт производится только по разовым лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю."Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции Соединенных Штатов", — сообщили в пресс-службе правительства России.Решение Москвы может привести к нехватке ядерного топлива в США, так как Россия контролирует почти половину мирового производства ядерного топлива. В то же время, США планируют развивать свое собственное производство урана, однако это займет много времени, из-за чего придется рассчитывать на приобретенные у Москвы ранее запасы.Отмечается, что американские атомные электростанции зависят от поставок урана, и их простой мог привести к дефициту энергии и росту цен на электроэнергию.По словам президента аналитической компании UxC Джонатана Хинце, последствия появятся уже в грядущем году, так как некоторые операторы реакторов могут вовсе остаться без топлива, заключили в издании.
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россия, сша, уран
Энергетика, РОССИЯ, США, уран
Лишились главного поставщика: Россия жестко ответила Вашингтону
РИА Новости: решение по экспорту обогащенного урана нацелено на энергетику США
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
Москва временно ограничила поставки обогащенного урана в США, что стало новой угрозой для и без того уязвимой отрасли, говорится
в материале агеньсьва РИА Новости.
Согласно изданию, решение российской стороны по временному ограничению экспорта обогащенного урана стало ответной мерой на запрет США на российскую урановую продукцию. Теперь экспорт производится только по разовым лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
"Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции Соединенных Штатов", — сообщили в пресс-службе правительства России.
Решение Москвы может привести к нехватке ядерного топлива в США, так как Россия контролирует почти половину мирового производства ядерного топлива. В то же время, США планируют развивать свое собственное производство урана, однако это займет много времени, из-за чего придется рассчитывать на приобретенные у Москвы ранее запасы.
Отмечается, что американские атомные электростанции зависят от поставок урана, и их простой мог привести к дефициту энергии и росту цен на электроэнергию.
По словам президента аналитической компании UxC Джонатана Хинце, последствия появятся уже в грядущем году, так как некоторые операторы реакторов могут вовсе остаться без топлива, заключили в издании.
В Кремле назвали зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана