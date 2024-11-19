https://1prime.ru/20241119/vsu-852907029.html
В США попытались оправдать неэффективность оружия провалами ВСУ
В США попытались оправдать неэффективность оружия провалами ВСУ - 19.11.2024, ПРАЙМ
В США попытались оправдать неэффективность оружия провалами ВСУ
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан попытался оправдать неэффективность поставленного Киеву оружия неудачами... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:35+0300
2024-11-19T10:35+0300
2024-11-19T10:35+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан попытался оправдать неэффективность поставленного Киеву оружия неудачами украинских военных на поле боя. Об этом он рассказал в интервью телеканалу PBS.Так, отметил Салливан, качество переданного ВСУ оружия не влияет на эффективность обороны и наступления из-за тяжелого положения дел на фронте. "Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о мобилизации и живой силе", - объяснил он.
https://1prime.ru/20241119/sallivan-852906034.html
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всу, сша, украина, джейк салливан
Спецоперация на Украине, ВСУ, США, УКРАИНА, Джейк Салливан
В США попытались оправдать неэффективность оружия провалами ВСУ
Салливан оправдывает неэффективность переданного оружия неудачами ВСУ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан попытался оправдать неэффективность поставленного Киеву оружия неудачами украинских военных на поле боя. Об этом он рассказал в интервью телеканалу PBS.
Так, отметил Салливан, качество переданного ВСУ оружия не влияет на эффективность обороны и наступления из-за тяжелого положения дел на фронте.
"Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о мобилизации и живой силе", - объяснил он.
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую