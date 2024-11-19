https://1prime.ru/20241119/vsu-852907029.html

В США попытались оправдать неэффективность оружия провалами ВСУ

В США попытались оправдать неэффективность оружия провалами ВСУ - 19.11.2024, ПРАЙМ

В США попытались оправдать неэффективность оружия провалами ВСУ

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан попытался оправдать неэффективность поставленного Киеву оружия неудачами... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T10:35+0300

2024-11-19T10:35+0300

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спецоперация на украине

всу

сша

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джейк салливан

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан попытался оправдать неэффективность поставленного Киеву оружия неудачами украинских военных на поле боя. Об этом он рассказал в интервью телеканалу PBS.Так, отметил Салливан, качество переданного ВСУ оружия не влияет на эффективность обороны и наступления из-за тяжелого положения дел на фронте. "Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о мобилизации и живой силе", - объяснил он.

https://1prime.ru/20241119/sallivan-852906034.html

сша

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всу, сша, украина, джейк салливан