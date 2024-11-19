https://1prime.ru/20241119/zima-852904318.html
Эксперты выяснили, во сколько обойдется подготовка авто к зиме в России
Эксперты выяснили, во сколько обойдется подготовка авто к зиме в России - 19.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, во сколько обойдется подготовка авто к зиме в России
Россияне в этом году потратили на 16% больше средств - 17,8 тысячи рублей - на подготовку своих авто к зимнему сезону, рассказали аналитики ресурса "Чек Индекс" | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:55+0300
2024-11-19T08:55+0300
2024-11-19T08:56+0300
авто
россия
техобслуживание
зима
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне в этом году потратили на 16% больше средств - 17,8 тысячи рублей - на подготовку своих авто к зимнему сезону, рассказали аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Авторы исследования объяснили, что в траты были включены аккумулятор, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, услуга шиномонтажа, а также услуга автосервиса по сезонному техобслуживанию. При этом, отметили эксперты, выросла стоимость ряда позиций из списка.Так, средний чек на покупку щеток стеклоочистителя вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года, достигнув 1109 рублей. Стоимость незамерзающей жидкости увеличилась на 13% - до 306 рублей, аккумулятора - на 10%, до 6405 рублей.Сообщается, что особенно высокую заинтересованность в получении услуг шиномонтажа и сезонного ТО россияне проявили в первой половине ноября. Такая динамика в этом году объясняется теплой осенью и поздним похолоданием.
https://1prime.ru/20241119/avto-852889460.html
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авто, россия, техобслуживание, зима
Авто, РОССИЯ, Техобслуживание, зима
Эксперты выяснили, во сколько обойдется подготовка авто к зиме в России
"Чек Индекс": подготовка автомобиля к зиме в России обойдется почти в 18 тысяч рублей
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне в этом году потратили на 16% больше средств - 17,8 тысячи рублей - на подготовку своих авто к зимнему сезону, рассказали аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Авторы исследования объяснили, что в траты были включены аккумулятор, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, услуга шиномонтажа, а также услуга автосервиса по сезонному техобслуживанию. При этом, отметили эксперты, выросла стоимость ряда позиций из списка.
Так, средний чек на покупку щеток стеклоочистителя вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года, достигнув 1109 рублей. Стоимость незамерзающей жидкости увеличилась на 13% - до 306 рублей, аккумулятора - на 10%, до 6405 рублей.
Сообщается, что особенно высокую заинтересованность в получении услуг шиномонтажа и сезонного ТО россияне проявили в первой половине ноября. Такая динамика в этом году объясняется теплой осенью и поздним похолоданием.
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