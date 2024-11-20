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Давление на рынок не снижается

Давление на рынок не снижается - 20.11.2024, ПРАЙМ

Давление на рынок не снижается

Во вторник, 19 ноября, по итогам дня рубль в среднем потерял полпроцента по отношению к своим конкурентам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 100,57... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T08:54+0300

2024-11-20T08:54+0300

2024-11-20T08:54+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Во вторник, 19 ноября, по итогам дня рубль в среднем потерял полпроцента по отношению к своим конкурентам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 100,57 руб., евро/рубль – на 0,53%, до 106,38 руб., юань/рубль – на 0,50%, до 13,83 руб. Центробанк установил официальные курсы валют на 20 ноября: доллар – 100,0348 рублей, евро – 105,7338 рублей.На Мосбирже рубль открылся в отрицательной области и оставался в минусе до закрытия вечерней сессии. Ситуация с нацвалютой достаточно напряженная. Американец закрепился выше психологической отметки в 100 рублей.Давление на рубль усиливается из-за нескольких факторов. Сейчас наблюдается сезонное увеличение спроса на импорт в конце года и бюджетных расходов Минфином. Геополитическая напряженность заставляет инвесторов уходить в валютные активы, что также давит на рубль. На фоне растущей инфляции часть ликвидности перетекает в валюту из фондового рынка. Дополнительное давление может оказать готовящийся 15-й пакет санкций ЕС, который может включать ограничения против российского СПГ и "теневого флота". Однако есть и поддерживающие рубль факторы – это жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и действующие меры валютного контроля.Нефть марки Brent демонстрирует стабильность на уровне $73,30. Цены на нефть остаются практически без изменений. Обострение конфликта может существенно повлиять на риски нарушения поставок на нефтяном рынке.Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация на Ближнем Востоке, где верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил "сокрушительным ответом" на недавние авиаудары Израиля. Эти события также усиливают опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти из региона. Только рынок пока не закладывает в цену развитие худшего сценария с поставками. Видимо, существенное замедление спроса со стороны Китая оказывает сдерживающее влияние на цены.В октябре потребление нефти в Китае сократилось на 5,4% в годовом исчислении. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), рост спроса в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, составит всего 140 тыс. баррелей в день в этом году, что в десять раз меньше показателя 2023 года, когда рост достигал 1,4 миллиона баррелей в день.В среду, 20 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $73,25. Нефтяной рынок находится под давлением. Ситуация может усложниться, если страны ОПЕК+ не продлят действующие ограничения на добычу. Что касается рубля, то по нему ситуация остается напряженной, и на горизонте для доллара маячат более высокие уровни.Стоит отметить, что ЦБ РФ, по словам Набиуллиной, не придерживается жестких курсовых ориентиров вроде "100 рублей за доллар". Регулятор принимает решения на основе общей экономической ситуации и инфляционных рисков. В данный момент курс рубля закрепился ниже отметки 100 рублей, и существуют риски его дальнейшего ослабления из-за геополитической напряженности до зоны 102-105 руб. Если на локальном валютном рынке ничего не изменится и молчание продолжится со стороны властей и ЦБ, то уровень 102 руб. будет взят в четверг, 105 руб. – 27-28 ноября.Индекс Мосбиржи упал на 3,41%, до 2630,51 п., индекс РТС – на 828,38 п. Покупатели не смогли удержать уровень 2700 п. Геополитика напугала инвесторов, что пришлось отступать по всем фронтам. Индекс Мосбиржи снижался до 2623 п. В связи с этим жду дальнейшего падения до 2560 п. – ключевой уровень поддержки, после которого откроется дорога к 2250 п. Не забываем, банки дают 23% без риска, поэтому многие инвесторы при высокой инфляции и геополитических рисках уходят в валюту, частично в золото и открывают краткосрочные вклады, чтобы переждать период неопределенности.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, нефть