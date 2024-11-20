https://1prime.ru/20241120/avto-852941197.html
Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7%
Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7% - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7%
Мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2024 года вырос на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 7,9 миллиона... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:44+0300
2024-11-20T10:44+0300
2024-11-20T10:44+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2024 года вырос на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 7,9 миллиона автомобилей, сообщило агентство "Автостат". "Продажи легковых и легких коммерческих машин во всем мире по итогам октября 2024 года достигли 7 932 657 единиц, что на 5,7% больше, чем год назад", - говорится в сообщении. По данным консалтинговой компании Global Data, которые приводит "Автостат", за 10 месяцев 2024 года продажи составили 71,7 миллиона экземпляров, увеличившись на 1,1% в годовом выражении. Лидером продаж в октябре стал Китай - порядка 2,5 миллиона проданных автомобилей (рост на 5,1% к октябрю 2023 года). В США было реализовано 1,3 миллиона машин – на 11,5% больше, чем годом ранее, рассказали в "Автостате".
https://1prime.ru/20241119/rynok-852920045.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7%
"Автостат": мировой рынок легковых авто и LCV в октябре вырос на 5,7%
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2024 года вырос на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 7,9 миллиона автомобилей, сообщило агентство "Автостат".
"Продажи легковых и легких коммерческих машин во всем мире по итогам октября 2024 года достигли 7 932 657 единиц, что на 5,7% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.
По данным консалтинговой компании Global Data, которые приводит "Автостат", за 10 месяцев 2024 года продажи составили 71,7 миллиона экземпляров, увеличившись на 1,1% в годовом выражении.
Лидером продаж в октябре стал Китай - порядка 2,5 миллиона проданных автомобилей (рост на 5,1% к октябрю 2023 года). В США было реализовано 1,3 миллиона машин – на 11,5% больше, чем годом ранее, рассказали в "Автостате".
"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году