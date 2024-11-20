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Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7% - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7%
Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7% - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7%
Мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2024 года вырос на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 7,9 миллиона... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:44+0300
2024-11-20T10:44+0300
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авто
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2024 года вырос на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 7,9 миллиона автомобилей, сообщило агентство "Автостат". "Продажи легковых и легких коммерческих машин во всем мире по итогам октября 2024 года достигли 7 932 657 единиц, что на 5,7% больше, чем год назад", - говорится в сообщении. По данным консалтинговой компании Global Data, которые приводит "Автостат", за 10 месяцев 2024 года продажи составили 71,7 миллиона экземпляров, увеличившись на 1,1% в годовом выражении. Лидером продаж в октябре стал Китай - порядка 2,5 миллиона проданных автомобилей (рост на 5,1% к октябрю 2023 года). В США было реализовано 1,3 миллиона машин – на 11,5% больше, чем годом ранее, рассказали в "Автостате".
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
10:44 20.11.2024
 
Мировой рынок легковых авто и LCV вырос на 5,7%

"Автостат": мировой рынок легковых авто и LCV в октябре вырос на 5,7%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2024 года вырос на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 7,9 миллиона автомобилей, сообщило агентство "Автостат".
"Продажи легковых и легких коммерческих машин во всем мире по итогам октября 2024 года достигли 7 932 657 единиц, что на 5,7% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.
По данным консалтинговой компании Global Data, которые приводит "Автостат", за 10 месяцев 2024 года продажи составили 71,7 миллиона экземпляров, увеличившись на 1,1% в годовом выражении.
Лидером продаж в октябре стал Китай - порядка 2,5 миллиона проданных автомобилей (рост на 5,1% к октябрю 2023 года). В США было реализовано 1,3 миллиона машин – на 11,5% больше, чем годом ранее, рассказали в "Автостате".
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