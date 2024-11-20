https://1prime.ru/20241120/avto-852944123.html

Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento

Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento - 20.11.2024, ПРАЙМ

Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento

Обновленный Kia Sorento 2024 модельного года начал продажи в России с ценой от 5,5 миллиона рублей, передает издание Speedme.ru. | 20.11.2024, ПРАЙМ

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россия

авто

kia

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Обновленный Kia Sorento 2024 модельного года начал продажи в России с ценой от 5,5 миллиона рублей, передает издание Speedme.ru.Автомобиль получил новые технологические решения и современный дизайн. Sorento оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 179 л.с. и автоматической коробкой передач.Возможности полного привода делают автомобиль пригодным для использования в различных условиях. Базовая комплектация Comfort предлагает системы безопасности, климат-контроль, подогрев сидений и руля, круиз-контроль и мультимедийную систему, поддерживающую Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth.Версия Luxe отличается кожаным салоном, электроприводом сидений, электроприводом крышки багажника и системами помощи при парковке. Внешний вид автомобиля стал более агрессивным благодаря новым фарам, удлиненному капоту и видоизмененному бамперу.В интерьере появилась функция распознавания водителя по отпечатку пальца для повышения безопасности и удобства использования.

https://1prime.ru/20241112/seltos-852772603.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, kia