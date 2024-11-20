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Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento
Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento - 20.11.2024, ПРАЙМ
Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento
Обновленный Kia Sorento 2024 модельного года начал продажи в России с ценой от 5,5 миллиона рублей, передает издание Speedme.ru. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:02+0300
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россия
авто
kia
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Обновленный Kia Sorento 2024 модельного года начал продажи в России с ценой от 5,5 миллиона рублей, передает издание Speedme.ru.Автомобиль получил новые технологические решения и современный дизайн. Sorento оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 179 л.с. и автоматической коробкой передач.Возможности полного привода делают автомобиль пригодным для использования в различных условиях. Базовая комплектация Comfort предлагает системы безопасности, климат-контроль, подогрев сидений и руля, круиз-контроль и мультимедийную систему, поддерживающую Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth.Версия Luxe отличается кожаным салоном, электроприводом сидений, электроприводом крышки багажника и системами помощи при парковке. Внешний вид автомобиля стал более агрессивным благодаря новым фарам, удлиненному капоту и видоизмененному бамперу.В интерьере появилась функция распознавания водителя по отпечатку пальца для повышения безопасности и удобства использования.
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россия, авто, kia
РОССИЯ, Авто, Kia
12:02 20.11.2024
 
Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento

Speedme.ru: в России стартовали продажи Kia Sorento за 5,5 миллиона рублей

KIA Sorento
 KIA Sorento
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Обновленный Kia Sorento 2024 модельного года начал продажи в России с ценой от 5,5 миллиона рублей, передает издание Speedme.ru.
Автомобиль получил новые технологические решения и современный дизайн. Sorento оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 179 л.с. и автоматической коробкой передач.
Возможности полного привода делают автомобиль пригодным для использования в различных условиях. Базовая комплектация Comfort предлагает системы безопасности, климат-контроль, подогрев сидений и руля, круиз-контроль и мультимедийную систему, поддерживающую Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth.
Версия Luxe отличается кожаным салоном, электроприводом сидений, электроприводом крышки багажника и системами помощи при парковке. Внешний вид автомобиля стал более агрессивным благодаря новым фарам, удлиненному капоту и видоизмененному бамперу.
В интерьере появилась функция распознавания водителя по отпечатку пальца для повышения безопасности и удобства использования.
Автомобиль Kia Seltos - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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