https://1prime.ru/20241120/avto-852944123.html
Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento
Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento - 20.11.2024, ПРАЙМ
Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento
Обновленный Kia Sorento 2024 модельного года начал продажи в России с ценой от 5,5 миллиона рублей, передает издание Speedme.ru. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:02+0300
2024-11-20T12:02+0300
2024-11-20T12:02+0300
россия
авто
kia
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/68/826616821_0:167:4000:2417_1920x0_80_0_0_72544b762c3640d829c52f216ef435ab.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Обновленный Kia Sorento 2024 модельного года начал продажи в России с ценой от 5,5 миллиона рублей, передает издание Speedme.ru.Автомобиль получил новые технологические решения и современный дизайн. Sorento оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 179 л.с. и автоматической коробкой передач.Возможности полного привода делают автомобиль пригодным для использования в различных условиях. Базовая комплектация Comfort предлагает системы безопасности, климат-контроль, подогрев сидений и руля, круиз-контроль и мультимедийную систему, поддерживающую Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth.Версия Luxe отличается кожаным салоном, электроприводом сидений, электроприводом крышки багажника и системами помощи при парковке. Внешний вид автомобиля стал более агрессивным благодаря новым фарам, удлиненному капоту и видоизмененному бамперу.В интерьере появилась функция распознавания водителя по отпечатку пальца для повышения безопасности и удобства использования.
https://1prime.ru/20241112/seltos-852772603.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/68/826616821_777:0:4000:2417_1920x0_80_0_0_322bad7b2c7561dc0f351157c5ea3f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, kia
Корейский бестселлер вернулся: в России появился новый Kia Sorento
Speedme.ru: в России стартовали продажи Kia Sorento за 5,5 миллиона рублей
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Обновленный Kia Sorento 2024 модельного года начал продажи в России с ценой от 5,5 миллиона рублей, передает
издание Speedme.ru.
Автомобиль получил новые технологические решения и современный дизайн. Sorento оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 179 л.с. и автоматической коробкой передач.
Возможности полного привода делают автомобиль пригодным для использования в различных условиях. Базовая комплектация Comfort предлагает системы безопасности, климат-контроль, подогрев сидений и руля, круиз-контроль и мультимедийную систему, поддерживающую Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth.
Версия Luxe отличается кожаным салоном, электроприводом сидений, электроприводом крышки багажника и системами помощи при парковке. Внешний вид автомобиля стал более агрессивным благодаря новым фарам, удлиненному капоту и видоизмененному бамперу.
В интерьере появилась функция распознавания водителя по отпечатку пальца для повышения безопасности и удобства использования.
В Россию привезли популярный кроссовер Kia с непривычным мотором