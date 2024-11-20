https://1prime.ru/20241120/avtomobili-852958974.html
Названы автомобили, которые предпочитают молодые россияне
Названы автомобили, которые предпочитают молодые россияне - 20.11.2024, ПРАЙМ
Названы автомобили, которые предпочитают молодые россияне
Молодые автолюбители в России при выборе машины нередко ориентируются не на бренд или страну-производителя, а на цену и опции, которые будут им доступны. При... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:35+0300
2024-11-20T17:35+0300
2024-11-20T17:35+0300
экономика
авто
россия
молодежь
покупка легкового автомобиля
китайский автопром
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Молодые автолюбители в России при выборе машины нередко ориентируются не на бренд или страну-производителя, а на цену и опции, которые будут им доступны. При этом они не готовы тратить на приобретение авто максимальные суммы. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ГК "Автодом".Отмечается, что в ценовой категории до 2,5 миллиона рублей в тройку самых популярных входят Jaecoo J7, Changan UNI-S и Changan UNI-T, а четвертое и пятое места заняли Omoda C5 и GAC GS3. На шестое место попал Changan Alsvin. Седьмое место занял Solaris HS. Далее идут кроссовер Exeed LX, Changan Lamore и Changan CS35PLUS."Газета.Ru" также сообщила со ссылкой на ГК "АвтоСпецЦентр", что в настоящее время китайские авто набирают популярность из-за своего богатого оснащения и приемлемой цены. В частности, молодежь высоко оценивает Geely Coolray, Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro.
https://1prime.ru/20241120/avto-852941197.html
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авто, россия, молодежь, покупка легкового автомобиля, китайский автопром
Экономика, Авто, РОССИЯ, молодежь, покупка легкового автомобиля, китайский автопром
Названы автомобили, которые предпочитают молодые россияне
Аналитики "Автодома" назвали самые популярные автомобили у молодых водителей