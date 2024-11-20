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Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/avtovaz-852957812.html
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах - 20.11.2024, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах
"АвтоВАЗ" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей в 2024 году и увеличить этот показатель на 50% - до 30 тысяч в 2025 году, сообщил глава... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:04+0300
2024-11-20T17:04+0300
экономика
авто
автоваз
экспорт автомобилей
максим соколов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей в 2024 году и увеличить этот показатель на 50% - до 30 тысяч в 2025 году, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Транспортной недели 2024. "Несмотря на усиливающиеся санкционное давление, мы наращиваем объемы и планируем выйти на планку около 20 тысяч автомобилей по итогам 2024 года… Если говорить о прогнозах по экспорту на 2025 год, то мы планируем как минимум на 50% увеличить объёмы", - сказал Соколов. Он уточнил, что основные направления экспорта - это страны ближнего зарубежья, в первую очередь Белоруссия. Также развиваются такие направления, как Казахстан и Узбекистан.
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авто, автоваз, экспорт автомобилей, максим соколов
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, экспорт автомобилей, Максим Соколов
17:04 20.11.2024
 
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах

Соколов: "АвтоВАЗ" экспортирует в 2024 году 20 тысяч машин, в 2025 — 30 тысяч

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Здание завода ОАО "АвтоВАЗ"
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей в 2024 году и увеличить этот показатель на 50% - до 30 тысяч в 2025 году, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Транспортной недели 2024.
"Несмотря на усиливающиеся санкционное давление, мы наращиваем объемы и планируем выйти на планку около 20 тысяч автомобилей по итогам 2024 года… Если говорить о прогнозах по экспорту на 2025 год, то мы планируем как минимум на 50% увеличить объёмы", - сказал Соколов.
Он уточнил, что основные направления экспорта - это страны ближнего зарубежья, в первую очередь Белоруссия. Также развиваются такие направления, как Казахстан и Узбекистан.
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ЭкономикаАвтоАвтоВАЗэкспорт автомобилейМаксим Соколов
 
 
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