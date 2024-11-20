https://1prime.ru/20241120/avtovaz-852957812.html

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах - 20.11.2024, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах

"АвтоВАЗ" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей в 2024 году и увеличить этот показатель на 50% - до 30 тысяч в 2025 году, сообщил глава... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:04+0300

2024-11-20T17:04+0300

2024-11-20T17:04+0300

экономика

авто

автоваз

экспорт автомобилей

максим соколов

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей в 2024 году и увеличить этот показатель на 50% - до 30 тысяч в 2025 году, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Транспортной недели 2024. "Несмотря на усиливающиеся санкционное давление, мы наращиваем объемы и планируем выйти на планку около 20 тысяч автомобилей по итогам 2024 года… Если говорить о прогнозах по экспорту на 2025 год, то мы планируем как минимум на 50% увеличить объёмы", - сказал Соколов. Он уточнил, что основные направления экспорта - это страны ближнего зарубежья, в первую очередь Белоруссия. Также развиваются такие направления, как Казахстан и Узбекистан.

https://1prime.ru/20241120/lada-852944244.html

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авто, автоваз, экспорт автомобилей, максим соколов