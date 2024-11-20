https://1prime.ru/20241120/avtovaz-852957812.html
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах - 20.11.2024, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах
"АвтоВАЗ" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей в 2024 году и увеличить этот показатель на 50% - до 30 тысяч в 2025 году, сообщил глава... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:04+0300
2024-11-20T17:04+0300
2024-11-20T17:04+0300
экономика
авто
автоваз
экспорт автомобилей
максим соколов
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/99/828719997_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_974d48b916ab415cce2e67b16709d85a.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей в 2024 году и увеличить этот показатель на 50% - до 30 тысяч в 2025 году, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Транспортной недели 2024. "Несмотря на усиливающиеся санкционное давление, мы наращиваем объемы и планируем выйти на планку около 20 тысяч автомобилей по итогам 2024 года… Если говорить о прогнозах по экспорту на 2025 год, то мы планируем как минимум на 50% увеличить объёмы", - сказал Соколов. Он уточнил, что основные направления экспорта - это страны ближнего зарубежья, в первую очередь Белоруссия. Также развиваются такие направления, как Казахстан и Узбекистан.
https://1prime.ru/20241120/lada-852944244.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/99/828719997_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_90fb83ff295b9780bccc4e22f397dc3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автоваз, экспорт автомобилей, максим соколов
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, экспорт автомобилей, Максим Соколов
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по экспорту машин в 2024 и 2025 годах
Соколов: "АвтоВАЗ" экспортирует в 2024 году 20 тысяч машин, в 2025 — 30 тысяч
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей в 2024 году и увеличить этот показатель на 50% - до 30 тысяч в 2025 году, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Транспортной недели 2024.
"Несмотря на усиливающиеся санкционное давление, мы наращиваем объемы и планируем выйти на планку около 20 тысяч автомобилей по итогам 2024 года… Если говорить о прогнозах по экспорту на 2025 год, то мы планируем как минимум на 50% увеличить объёмы", - сказал Соколов.
Он уточнил, что основные направления экспорта - это страны ближнего зарубежья, в первую очередь Белоруссия. Также развиваются такие направления, как Казахстан и Узбекистан.
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura