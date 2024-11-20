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Банк в Воронеже оштрафовали за продажу коллекторам долга участника СВО

Банк в Воронеже оштрафовали за продажу коллекторам долга участника СВО - 20.11.2024, ПРАЙМ

Банк в Воронеже оштрафовали за продажу коллекторам долга участника СВО

Банк в Воронежской области оштрафовали на 60 тысяч рублей за то, что продал коллекторам долг бойца СВО, не уведомив его об этом, сообщило УФССП России по... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T15:37+0300

2024-11-20T15:37+0300

2024-11-20T15:43+0300

банк

коллекторы

штраф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – ПРАЙМ. Банк в Воронежской области оштрафовали на 60 тысяч рублей за то, что продал коллекторам долг бойца СВО, не уведомив его об этом, сообщило УФССП России по Воронежской области. Сообщается, что в адрес управления обратился горожанин, которому с незнакомых номеров поступали звонки и смс-сообщения с требованием оплатить долг по кредиту. "Оказалось, банк передал права по взысканию его задолженности коллекторской организации, не уведомив об этом должным образом своего клиента. Горожанин к тому времени заключил контракт с министерством обороны и ушел служить в зону СВО", - говорится в сообщении. В ответ на звонки и письма боец направил жалобу приставам, те "дали правовую оценку действиям организации, предоставившей кредит", и передали материалы в суд. "В ходе разбирательства вина организации была доказана, суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей", - информирует УФСПП. Ведомство напоминает воронежцам, что в случае выявления нарушений в действиях кредитных, микрофинансовых или коллекторских организаций при взыскании задолженности следует обращаться в УФССП России по Воронежской области.

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банк, коллекторы, штраф