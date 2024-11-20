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Банк в Воронеже оштрафовали за продажу коллекторам долга участника СВО - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Банк в Воронеже оштрафовали за продажу коллекторам долга участника СВО
Банк в Воронеже оштрафовали за продажу коллекторам долга участника СВО - 20.11.2024, ПРАЙМ
Банк в Воронеже оштрафовали за продажу коллекторам долга участника СВО
Банк в Воронежской области оштрафовали на 60 тысяч рублей за то, что продал коллекторам долг бойца СВО, не уведомив его об этом, сообщило УФССП России по... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:37+0300
2024-11-20T15:43+0300
банк
коллекторы
штраф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – ПРАЙМ. Банк в Воронежской области оштрафовали на 60 тысяч рублей за то, что продал коллекторам долг бойца СВО, не уведомив его об этом, сообщило УФССП России по Воронежской области. Сообщается, что в адрес управления обратился горожанин, которому с незнакомых номеров поступали звонки и смс-сообщения с требованием оплатить долг по кредиту. "Оказалось, банк передал права по взысканию его задолженности коллекторской организации, не уведомив об этом должным образом своего клиента. Горожанин к тому времени заключил контракт с министерством обороны и ушел служить в зону СВО", - говорится в сообщении. В ответ на звонки и письма боец направил жалобу приставам, те "дали правовую оценку действиям организации, предоставившей кредит", и передали материалы в суд. "В ходе разбирательства вина организации была доказана, суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей", - информирует УФСПП. Ведомство напоминает воронежцам, что в случае выявления нарушений в действиях кредитных, микрофинансовых или коллекторских организаций при взыскании задолженности следует обращаться в УФССП России по Воронежской области.
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банк, коллекторы, штраф
банк, коллекторы, штраф
15:37 20.11.2024 (обновлено: 15:43 20.11.2024)
 
Банк в Воронеже оштрафовали за продажу коллекторам долга участника СВО

Воронежский банк оштрафовали за продажу коллекторам долга бойца СВО

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – ПРАЙМ. Банк в Воронежской области оштрафовали на 60 тысяч рублей за то, что продал коллекторам долг бойца СВО, не уведомив его об этом, сообщило УФССП России по Воронежской области.
Сообщается, что в адрес управления обратился горожанин, которому с незнакомых номеров поступали звонки и смс-сообщения с требованием оплатить долг по кредиту.
"Оказалось, банк передал права по взысканию его задолженности коллекторской организации, не уведомив об этом должным образом своего клиента. Горожанин к тому времени заключил контракт с министерством обороны и ушел служить в зону СВО", - говорится в сообщении.
В ответ на звонки и письма боец направил жалобу приставам, те "дали правовую оценку действиям организации, предоставившей кредит", и передали материалы в суд.
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"В ходе разбирательства вина организации была доказана, суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей", - информирует УФСПП.
Ведомство напоминает воронежцам, что в случае выявления нарушений в действиях кредитных, микрофинансовых или коллекторских организаций при взыскании задолженности следует обращаться в УФССП России по Воронежской области.
 
банкколлекторыштраф
 
 
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